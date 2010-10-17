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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

تدوین "صدای سکوت" آغاز شد

تدوین "صدای سکوت" آغاز شد

تدوین فیلم سینمایی "صدای سکوت" به کارگردانی مرتضی فرشباف توسط حسام اسلامی آغاز شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حدود 20 درصد از پروژه تدوین شده و به زودی طراحی و ترکیب صدای آن توسط علیرضا علویان آغاز می‌شود. فیلمنامه "صدای سکوت" را آناهیتا قزوینی‌زاده و مرتضی فرشباف با مشاوره شادمهر راستین، به طور مشترک نوشته‌اند و فیلمبرداری را حمیدرضا احمدی آرا انجام داده است که اولین تجربه مستقل وی در این زمینه است.

این فیلم با تمرکز به زندگی ناشنوایان نوشته و ساخته شده و به همین منظور فرشباف و قزوینی‌زاده به مدت یکسال با انجمن ناشنوایان همکاری داشتند و تحقیقات ویژه‌ای با کمک اردوان گیتی انجام داده‌اند که کمک زیادی به هر چه واقعی‌تر شدن فیلم داشته است.

در خط داستانی"صدای سکوت" آمده است: در نیمه شب دعوای شدیدی بین زن و شوهری درمی‌گیرد. آنها که در خانه یکی از نزدیکان هستند شبانه به تهران برمی‌گردند، اما فرزندشان را همراه خود نمی‌برند و همین پیامد اتفاق‌های بدی است.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: مرتضی فرشباف، نویسنده: آناهیتا قزوینی زاده و مرتضی فرشباف (بر اساس طرحی از: مرتضی فرشباف)، مشاور فیلمنامه: شادمهر راستین، مدیر فیلمبرداری: حمیدرضا احمدی آرا، صدابردار: وحید مقدسی، مدیر تولید: هادی سعیدی، طراح صحنه و لباس: سیامک کاری نژاد، جلوه‌های ویژه: عباس شوحتی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، تهیه‌کننده: جعفر قلی‌زاده، سرمایه‌گذار: مهناز بسکی و محصول: مؤسسه هنری و فرهنگی قاب آسمان.

کد مطلب 1172585

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