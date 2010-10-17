تدوین "صدای سکوت" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 20 درصد از پروژه تدوین شده و به زودی طراحی و ترکیب صدای آن توسط علیرضا علویان آغاز میشود. فیلمنامه "صدای سکوت" را آناهیتا قزوینیزاده و مرتضی فرشباف با مشاوره شادمهر راستین، به طور مشترک نوشتهاند و فیلمبرداری را حمیدرضا احمدی آرا انجام داده است که اولین تجربه مستقل وی در این زمینه است.
این فیلم با تمرکز به زندگی ناشنوایان نوشته و ساخته شده و به همین منظور فرشباف و قزوینیزاده به مدت یکسال با انجمن ناشنوایان همکاری داشتند و تحقیقات ویژهای با کمک اردوان گیتی انجام دادهاند که کمک زیادی به هر چه واقعیتر شدن فیلم داشته است.
در خط داستانی"صدای سکوت" آمده است: در نیمه شب دعوای شدیدی بین زن و شوهری درمیگیرد. آنها که در خانه یکی از نزدیکان هستند شبانه به تهران برمیگردند، اما فرزندشان را همراه خود نمیبرند و همین پیامد اتفاقهای بدی است.
عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: مرتضی فرشباف، نویسنده: آناهیتا قزوینی زاده و مرتضی فرشباف (بر اساس طرحی از: مرتضی فرشباف)، مشاور فیلمنامه: شادمهر راستین، مدیر فیلمبرداری: حمیدرضا احمدی آرا، صدابردار: وحید مقدسی، مدیر تولید: هادی سعیدی، طراح صحنه و لباس: سیامک کاری نژاد، جلوههای ویژه: عباس شوحتی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، تهیهکننده: جعفر قلیزاده، سرمایهگذار: مهناز بسکی و محصول: مؤسسه هنری و فرهنگی قاب آسمان.
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