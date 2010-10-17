انتشاراتی ها حاضر به چاپ "خاکهای نرم کوشک" نبودند

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، سعید عاکف صبح یکشنبه در مراسمی که به همت امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سالن رازی این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: بیشتر از 20 سال در عرصه دفاع مقدس کار کردهام و حاصل آن تالیف 60 عنوان کتاب است که بارزترین آنها "خاکهای نرم کوشک" است.
وی افزود: در زمانی که من در کار تهیه این کتاب بودم در کشور به تحقیق و پژوهش زیاد پرداخته نمیشد.
نویسنده کتاب "خاکهای نرم کوشک" ادامه داد: در مشهد یک مرکز اسناد تشکیل دادهایم که این مرکز اسناد پایههای آن به صورت مردمی است و در آن 100 هزار سند مکتوب راجع به شهدا جمعآوری شده است.
عاکف افزود: همچنین در این مرکز یک سری آثار حجمی، فیلم و صوت نیز وجود دارد که با وجودی که گنجینه با عظمتی است در برابر دفاع مقدس و خاطرات آن هیچ است.
وی خطاب به حاضران در جلسه گفت: تجربهها را دریابید که یکی از این کارآییها چاپ کتاب است.
نویسنده کتاب "خاکهای نرم کوشک" تصریح کرد: در این چندساله مثل بقیه مقولهها افراد سودجو بحث کتابسازی را نیز به اسم کتاب دفاع مقدس انجام میدهند.
عاکف افزود: غیر از اینها آثار بسیار ارزشمندی که متعدد و زیاد هم هستند مثل کتاب "همپایه صاعقه" که از جمله کتابهای ارزشمند در زمینه دفاع مقدس است کار شده است.
وی در مورد کتاب "همپایه صاعقه" نیز گفت: این کتاب جایگاه خود را در جامعه پیدا کرده است و من نیز دانشجویی دیدم که این کتاب 800 صفحهای را گفت دو بار خواندم ولی هنوز سیر نشده است.
عاکف با بیان اینکه ما نتوانستیم مطالعه را نهادینه کنیم افزود: اگر به مطالبی که در دانشگاه و مدرسه و حوزه میآموزیم متکی باشیم هرگز پیشرفت نخواهیم کرد و اگر دنبال مدرک بودیم به موفقیت حقیقی نمیرسیم.
وی تصریح کرد: کسی که میخواهد موفق باشد باید از چارچوب مطالعاتی دانشگاه و حوزه بگذرد و مطالعات خود را فراتر بگذارد.
عاکف افزود: این کتاب با فروش بالا مواجه شد و بیش از 130 بار هم تجدید چاپ شد و جامعه به خوبی آن را پذیرفت.
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