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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

شهاب الدین:

958 طرح ورزشی مورد تعهد وزارت نفت است

958 طرح ورزشی مورد تعهد وزارت نفت است

سمنان - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر نفت و مجری طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز گفت: اجرای 958 طرح و پروژه ورزشی در استانهای مختلف کشور مورد تعهد وزارت نفت است.

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، حسین شهاب الدین ظهر یکشنبه در آیین بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره شهمیرزاد گفت: از این تعداد طرح ورزشی تعهد شده وزارت نفت، 560 مورد تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه اعتبار اجرای این طرح های ورزشی 276 میلیارد تومان است، گفت: تاکنون 160 میلیارد تومان از این اعتبارات هزینه شده است.

به گفته وی، این طرح های ورزشی شامل 730 سالن، 40 استخر، 179 زمین روباز ورزشی و تعدادی سالن های رزمی است.

مجری طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز ادامه داد: وزارت نفت در بخش پروژه های عام المنفعه سه هزار و 100 پروژه در کشور در حال اجرا دارد که در 4 سرفصل دسته بندی شده است.

شهاب الدین اضافه کرد: پروژه هایی که وزارت نفت در استان های مختلف در قالب مصوبات استانی هیئت دولت هزینه می کند در بخش های آموزش و پرورش، آموزش عالی، تربیت بدنی و بهداشت و درمان است که طرح های سازمان های امدادی بهزیستی و جمعیت هلال احمر هم در بخش بهداشت و درمان است.

وی با بیان اینکه در استان سمنان از 99 پروژه مورد تعهد وزارت نفت 29 مورد ورزشی است، گفت: تاکنون از این 29 طرح 20 پروژه تکمیل و افتتاح شده است.

مشاور وزیر نفت و مجری طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز خاطرنشان کرد: در مجموع پروژه هایی که وزارت نفت در دور اول و دوم سفرهای استانی در کشور تعهد کرده است 10 هزار میلیارد تومان است.

کد مطلب 1172587

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