958 طرح ورزشی مورد تعهد وزارت نفت است

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، حسین شهاب الدین ظهر یکشنبه در آیین بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره شهمیرزاد گفت: از این تعداد طرح ورزشی تعهد شده وزارت نفت، 560 مورد تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه اعتبار اجرای این طرح های ورزشی 276 میلیارد تومان است، گفت: تاکنون 160 میلیارد تومان از این اعتبارات هزینه شده است.

به گفته وی، این طرح های ورزشی شامل 730 سالن، 40 استخر، 179 زمین روباز ورزشی و تعدادی سالن های رزمی است.

مجری طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز ادامه داد: وزارت نفت در بخش پروژه های عام المنفعه سه هزار و 100 پروژه در کشور در حال اجرا دارد که در 4 سرفصل دسته بندی شده است.

شهاب الدین اضافه کرد: پروژه هایی که وزارت نفت در استان های مختلف در قالب مصوبات استانی هیئت دولت هزینه می کند در بخش های آموزش و پرورش، آموزش عالی، تربیت بدنی و بهداشت و درمان است که طرح های سازمان های امدادی بهزیستی و جمعیت هلال احمر هم در بخش بهداشت و درمان است.

وی با بیان اینکه در استان سمنان از 99 پروژه مورد تعهد وزارت نفت 29 مورد ورزشی است، گفت: تاکنون از این 29 طرح 20 پروژه تکمیل و افتتاح شده است.

مشاور وزیر نفت و مجری طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز خاطرنشان کرد: در مجموع پروژه هایی که وزارت نفت در دور اول و دوم سفرهای استانی در کشور تعهد کرده است 10 هزار میلیارد تومان است.