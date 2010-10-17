قیمت زعفران خراسان جنوبی امسال کاهش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به علت خشکسالیهای اخیر، تولید زعفران در این استان افزایش نداشته و از طرفی در صورت کاهش عرضه محصول در بازار، افزایش قیمت، طبیعی و منطقی است.

وی یادآور شد: با توجه به مصوبه آخرین نشست شورای ملی زعفران که مقرر شده بود اخبار مربوط به زعفران با هماهنگی اعضا و پس از تصویب در شورا به رسانه ها و مطبوعات ارسال شود، ولی متاسفانه این امر از سوی برخی اعضای شورای مزبور مورد توجه قرار نگرفت.

وی گفت: سالانه 41 تن زعفران به ارزش اقتصادی هزار و 25 میلیارد ریال در استان تولید می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 36 هزار و 540 بهره بردار در امر کشت و کار و تولید زعفران فعالیت می کنند، افزود: سطح زیر کشت زعفران در استان 11 هزار و 259 هکتار با متوسط 3.6 کیلوگرم در واحد سطح است.

وی اضافه کرد: در سال جاری به دلیل توصیه های انجام شده در خصوص محلول پاشی مزارع در دو نوبت در پایان بهمن ماه و اوایل اسفند سال گذشته، توجه به تاریخ کاشت مناسب در خردادماه و توجه به آبیاری مزارع پیش بینی می شود عملکرد زعفران بین 500 گرم تا یک کیلوگرم در هکتار افزایش داشته باشد.

هادربادی تشکیل صندوق محصولی زعفران را از برنامه های اولویت دار این سازمان دانست و گفت: این صندوق به منظور حمایت از تولیدکنندگان زعفران و هدایت آنها به فرآوری، بسته بندی و صادرات زعفران که 49 درصد سرمایه آن توسط دولت و 51 درصد توسط بخش خصوصی تامین می شود، تشکیل خواهد شد.

وی تشکیل این صندوق را راهکاری نوین در راستای حمایت از تولیدکنندگان زعفران در سطح استان عنوان کرد و بیان داشت: در این راستاجهاد کشاورزی از کلیه زعفرانکاران درخواست کرده جهت استفاده از مزایای این صندوق، نسبت به عضویت در شرکتهای تعاونی زعفران کاران سراسر استان اقدام و سرمایه گذاری کنند.

به گفته وی از آنجایی که تاکنون به تناسب اهمیت و جایگاه زعفران اعتبار لازم جهت پروژه های ساماندهی تولید و ... تخصیص پیدا نکرده است، ضرورت دارد به منظور حفظ و صیانت از جایگاه زعفران ایران در سطح بین المللی و بازارهای جهانی نسبت به ارتقاء تولید حداقل هفت کیلوگرم در واحد سطح و افزایش کیفیت زعفران تولیدی و ساماندهی فرآوری و بسته بندی، صادرات و بازاریابی اقدامات اساسی صورت گیرد.

هادربادی ادامه داد: در این راستا طرح جامع بهبود تولید زعفران ایران تدیون شده و جهت بررسی نهایی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه شده که پس از تصویب تحولی بزرگ در روند تولید زعفران ایران و نهایتا حفظ جایگاه زعفران ایران با توجه به توسعه سطح زیرکشت زعفران در افغانستان، چسن و سایر کشورها در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به مشکلات زعفرانکاران استان، تصریح کرد: کمبود اعتبارات استانی طرح افزایش تولید زعفران و همچنین کمبود سرمایه در گردش برای زعفرانکاران از مشکلات دیگر تولید زعفران به دلیل بضاعت پایین مالی زعفرانکاران بوده که گاها باعث پیش فروش کردن محصول قبل از فرآوری می شود.

نایب رئیس اول شورای ملی زعفران و رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی از کاهش 500 هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم زعفران در بازار طی هفته گذشته به مهر خبر داده بود و اعلام کرد: با نزدیک شدن به فصل برداشت، قیمتها باز هم کاهش می ‌یابد.

به گفته مسئولین جهاد کشاورزی انتشار این اخبار سبب فروش عجولانه زعفران از سوی کشاورزان استان به دلالان و سودجویان شده است.