به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد سینمایی که بیست ‌وهفتمین دوره آن برگزار می‌شود از ابعاد گسترده‌ایی برخوردار است و امسال علاوه بر تهران شهر مشهد میزبان این جشنواره بین‌المللی می‌شود. هفت استان دیگر نیز در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری همزمان این جشنواره هستند.

جشنواره فیلم کوتاه تهران درقالب دو بخش اصلی سینمای ملی و سینمای بین‌الملل طراحی و پی‌ریزی شده و شامل بخش‌ها و زیرمجموعه‌هایی چون مسابقه ملی، پرتوی ایمان، چشم‌انداز سرزمین زیبای ما، چراغ راه، بخش جنبی و بخش مسابقه بین‌الملل نیز، شامل مسابقه بین‌الملل، مسابقه آسیا (جلوه گاه شرق) و جهان اسلام است.

این جشنواره که توسط انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری مؤسسه امور جشنواره‌ها به منظور ارزیابی و معرفی بهترین تولیدات یک ساله فیلم کوتاه ایران و سایر کشورهای جهان به اجرا درمی‌آید.