آلرژیها در سنین 20 تا 40 سالگی شایعتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هبت‌الدین برقعی با عنوان این مطلب که تومورهای بینی و سینوس به دو گروه خوش خیم و بدخیم تقسیم می‌شود، افزود: تومورهای بدخیم بینی و سینوسها در تمام سنین می‌تواند افراد را درگیر کند ولی سنین شایع برای این تومورها، سنین بالا مانند 50 تا 70 سالگی است.

وی با اشاره به اینکه تومورهای خوش خیم، تومورهایی هستند که رشد آرام‌تری داشته، آسیبهای شدید و ناگهانی برای بیمار ایجاد نمی‌کند، ادامه داد: پس از برداشتن کامل این تومورها مجددا رشد نمی‌کنند.

برقعی تصریح کرد: از بین تومورهای خوش خیم توموری به نام "آنژیو فیبروما" در سنین جوانی در حدود 10 تا 20 سالگی بیماران را مبتلا می‌کند. در حالی که تومورهای بدخیم معمولا با رشد سریع، آسیب به عناصر حیاتی مجاور و عودهای مکرر حتی پس از اعمال جراحی متوالی خود را نشان می‌دهند.

وی استفاده از روش آندوسکوپی را برای درمان این ضایعات از طریق حفره‌های بینی و سینوسها، روش جدیدی برشمرد که آسیب کمتری به ساختمانهای مجاور چشم می‌رساند.

برقعی گفت: هنوز علل اصلی ایجاد تومورهای مختلف بینی به طور کامل شناخته نشده است ولی برخی عوامل مستعد کننده‌ای در ایجاد آن موثرند که از جمله آنها می‌توان سیگار، فعالیت در محیطهایی که در آنها ذرات چوب یا گازهای مختلف و مواد شیمیایی یا صنایع چرم و... وجود دارد، اشاره کرد.

وی با یادآوری اینکه شایعترین اختلالات بینی و سینوسها، عفونتها و آلرژیها هستند، اظهار داشت: هر چند آلرژیها در تمام سنین دیده می‌شود اما در سنین 20 تا 40 سالگی شایعتر از دیگر سنین است.

دوازدهمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران 10 تا 14 آبان امسال در مرکز همایشهای رازی تهران برپا می‌شود.