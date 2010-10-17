به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اردبیل، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز یکشنبه در جمع مردم این استان با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: هدفمندی یارانه ها در راستای عدالت است. اینطور نباشد که عده ای 30 برابر ببرند و عده ای چیزی نصیبشان نشود.

وی افزود: دولت می خواهد حق هر کسی را در جیب خودش بگذارد تا خود آن فرد پولش را مدیریت کند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه برنامه های دولت عالمانه و قدم به قدم جلو می رود ، گفت: کسانی که 20 سال نتوانستند این طرح را اجرا کنند، 3 سال به دولت نهم فشار می آوردند که این طرح را اجرا کند اما حالا که این طرح به قانون تبدیل شده است شروع به مخالفت و داد و بیداد کرده اند.

رئیس جمهور ادامه داد : حق ملت از گلوی شما گرفته می شود و به خود ملت بازگردانده خواهد شد.

وی خطاب به مردم عنوان کرد: من به شما اطمینان می دهم که به لطف خدا و همراهی شما از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وضعیت ملت ایران بهتر از قبل خواهد شد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به تحریم بنزین اشاره کرد و افزود: ما زیر بار حرف زور نمی رویم نه تنها خودمان بنزین را تولید کردیم بلکه بخشی از آن را نیز صادر کردیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی که غربی ها این وضعیت را در ایران دیدند هم اکنون در خلیج فارس پشت صف ایستاده اند تا بنزین خود را به قیمت پایین به ما بفروشند.

ادامه دارد ...