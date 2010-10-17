950 میلیارد تومان اوراق مشارکت طرحهای نیروگاهی فروش رفت

مصطفی علی ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علیرغم باقیماندن دو روز از اتمام مهلت فروش اوراق مشارکت طرحهای نیروگاهی کشور، 950 میلیارد تومان اوراقی که به تازگی اعلام فروش شده است، از سوی مردم خریداری شد.

مجری طرح نیروگاههای بخار سازمان توسعه برق ایران افزود: این اوراق با نرخ سود 16 درصد علی الحساب، 4 ساله و قابل انتقال به غیر است که با توجه به سودده بودن طرحهای نیروگاهی و نیاز روز افزون کشور به برق، با استقبال مردم مواجه شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به محدود بودن اعتبارات دولتی و عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت تکلیفی، وزارت نیرو برای سرعت بخشی به اجرای پروژه ها و تامین برق مطمئن و پایدار برای مردم، اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده است که امید می رود بتوان هرچه سریعتر، پروژه های در دست اجرا را به پایان رساند.

ربانی گفت: سال گذشته وزارت نیرو برای طرحهای نیروگاهی سازمان توسعه برق ایران، 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رساند که امسال نیز 950 میلیارد تومان برای طرحهای مشابه، اوراق منتشر شده است که با استقبال خوب مردم مواجه شده است.