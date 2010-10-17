اثربخشی هدفمند کردن یارانه ها نیازمند تدوین استانداردهای لازم است

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بحث هدفمند کردن یارانه ها یک اقدام شجاعانه و عدالت محور در شرایط کنونی است و باید همه زمینه های لازم برای افزایش اثربخشی آن فراهم شود.

وی ادامه داد: کنترل تمام کالاهای صنعتی وارداتی و تولیدات داخلی با اجرای استانداردها بر اساس قانون جدید ابلاغی را در پیش رو داریم که باید این امر به بهترین نحو صورت گیرد.

این مسئول عنوان کرد: بحث استانداردهای خدمات، مسئولیت اجتماعی، ارتباطات، حمل و نقل، بهینه سازی مصرف سوخت، مسکن و در نهایت ایجاد زیرساختهای لازم برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله وظایف سنگینی را بر دوش ما گذاشته است و باید آن را به درستی انجام دهیم.

وی اظهار داشت: با پشتیبانی دولت و مردم می توانیم که این مسیر را با موفقیت طی کنیم و موانع از سر راه برداریم.

در جهت تامین رفاه، سلامتی و ایمنی وظایف سنگینی بر عهده داریم

برزگری خاطرنشان کرد: هنوز در مسیر توسعه هستیم و در جهت تامین رفاه، سلامتی، ایمنی، امنیت غذایی و بهره مندی از محصولات و خدمات برتر و محیط زیست سالم برای مردم وظایف سنگینی را به عهده داریم.

وی یادآور شد: به کمک صنایع باکیفیت تولیدشده توسط صنعتگران پرتلاش ایران، کالاهای ایرانی به بازارهای بین المللی راه پیدا کرده و صادرات غیرنفتی ایران عزیز در چند سال اخیر رشد صعودی دارد.

خودکفایی و ارتقای سطح کیفیت کالاهای ایرانی

برزگری اضافه کرد: آنچه که باعث شده ما در محاصره های اقتصادی و تحریمهایی که دشمنان انقلاب اسلامی بر ما اعمال می کنند، همچنان قدرتمندتر ظاهر شویم و پایدار بمانیم، بحث خودکفایی و ارتقای سطح کیفیت کالاهای ایرانی است.

وی افزود: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از 85 سال پیش با نظارت بر ترازوها و وزنه ها کار خود را آغاز کرد و در سال 1339 شمسی بر اساس قانون موظف به کنترل چند قلم کالای صادراتی از جمله کشمش، پسته و فرش شد.

استاندارد به همه اموری که باعث توسعه اقتصادی می شود، راه یافته است

این مسئول خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی، استاندارد کشور همگام با توسعه استاندارد در کشورهای دیگر پیش رفت و امروزه توانسته در تمام مقوله هایی که باعث رفاه عمومی و توسعه اقتصادی کشور می شود، راه یابد.

وی اضافه کرد: روز 22 مهرماه مصادف با روز جهانی استاندارد بود و در این روز، مراسمی در تمامی کشورها به همین مناسبت برگزار می شود که در این مراسم سعی می شود اهمیت و ضرورت رعایت استاندارد را در تولید و خدمات و کلیه شئون اجتماعی در سطح عامه مردم مطرح کرده و گزارش اجمالی از پیشرفت کار خود ارائه کنند.