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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۹

سه هزار تن شیر خام در بجنورد تولید شد

سه هزار تن شیر خام در بجنورد تولید شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بجنورد با تولید سه هزار و 94 تن شیر خام در شش ماهه نخست امسال مقام برتر تولید شیر این استان را به خود اختصاص داد.

علی مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 92 هزار تن شیر در دامداریهای استان تولید شده، افزود: این میزان نسبت به مدت زمان مشابه پارسال هفت درصد رشد داشته است.

وی قیمت پائین خرید شیر و نبود خرید تضمینی تولیدات را ازجمله مشکلات دامداران استان عنوان کرد و اظهار داشت: برای حل این مشکلات مواردی چون پرداخت تسهیلات درگردش و سرمایه‌ای به دامداران، کاهش ضایعات تولید، به کارگیری اصول صحیح تغذیه دام و خرید تضمینی محصولات موثر است.
 
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: هم اکنون دو هزار و 117 بهره‌بردار در زمینه دامپروری در این استان فعالیت می‌کنند و 24 مرکز جمع‌آوری شیر دارای پروانه بهره‌برداری از این سازمان، بخشی از تولید استان را جذب می‌کنند.

مبارکی با اشاره به اینکه خراسان شمالی با داشتن سه میلیون و 600 واحد دامی یکی از قطبهای مهم دامپروری در کشور به شمار می‌رود یادآور شد: 80 درصد شیر تولیدی استان از دامداریهای معیشتی و 20 درصد نیز در واحدهای دامداری صنعتی تولید شده است.
کد مطلب 1172598

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