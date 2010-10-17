اراضی تحت ماموریت محیط بانان فراتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از محیط بانان و فعالان زیست محیطی نمونه آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون 80 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی مورد حفاظت حدود 100 محیط بان استان قرار دارد که به ازای هر محیط بان وسعتی افزون بر هشت هزار هکتار می رسد که این رقم در مقایسه با آمارهای مشابه کشوری و جهانی بسیار بیشتر است.

بیگی توضیح داد: میانگین این آمار در سطح کشوری و جهانی به ترتیب پنج هزار و هزار هکتار است که باید تلاش هایی جهت کاهش محدوده تحت مدیریت محیط بانان آذربایجان شرقی صورت گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی شکل گیری سازمان یگان حفاظت از محیط زیست که ماموران آن به عنوان ضابطان قضایی محسوب می شوند را نقطه عطفی در صیانت از عرصه های طبیعی خواند و افزود: طبیعی است این سازمان نوپا از نظر سخت افزاری، قانونی و معنوی مورد حمایت تصمیم گیران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وظیفه محیط بانان خطیر و سنگین است، افزود: یگان حفاظت از محیط زیست سازمان نوپایی بوده و نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان و مردم است.

بیگی با اشاره به تجربه با ارزش استفاده از توانمندی مردم برای تسریع در انجام امور در جریان پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه دولت سرمایه گذاری مناسبی برای ایفای مناسب نقش محیط بانان در صیانت از عرصه محیط طبیعی انجام داده است اما نقش مردم و بهره مندی از پتانسیل آنان نباید مورد غفلت قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: در این بین سازمان ها و دستگاه های اداری نیز باید با حمایت از یگان حفاظت از محیط زیست، محیط بانان را در تحقق اهداف تعیین شده یاری کنند.

استاندار آذربایجان شرقی جانفشانی محیط بانان در حراست از عرصه های محیط زیست را مثال زدنی و قابل تمجید خواند و رنج و مشقت این قشر را قصه پرغصه خواند.

وی به محاکمه یک محیط بان لرستانی در دادگاه و صدور رای بر علیه او را مایه آزردگی خاطر دانست و افزود: این موضوع بیانگر اهتمام بیشتر به آموزش های مردمی و تجهیز سخت افزاری محیط بانان است.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استقبال بی نظیر از رئیس جمهوری اسلامی ایران در لبنان نشان از اقتدار کشورمان در منطقه و عظمت انقلاب اسلامی بود که با درایت این فرزند برومند انقلاب در آن نقطه از جغرافیای جهان اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه تمام تهدیدات دشمنان به منظور ایجاد خلل در سفر احمدی نژاد با حضور رئیس جمهوری کشورمان در بنت جبیل در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی نقش بر آب شد،‌ افزود: سفر احمدی نژاد به لبنان می تواند طلیعه شکل گیری بلوک بزرگی در جهان اسلام باشد.

در این مراسم از هفت محیط بان نمونه،‌ خانواده شهدا و جانبازان عرصه حفاظت از محیط بانی آذربایجان شرقی و خبرنگار خبرگزاری مهر به عنوان خبرنگار برتر حوزه محیط زیست استان تجلیل شد.