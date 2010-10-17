رشد 14 درصدی صادرات خراسان شمالی

محمد رضا کفاشی در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد اظهار داشت: چسب و رنگ، پودر کریستال ملامین، سیمان، محصولات پلاستیکی، اسید آلومینیوم، محصولات کشاورزی و آرد بیشترین محصولات صادراتی استان خراسان شمالی بوده اند که در این مدت از این استان صادر شده اند.

وی افزود: در مدت این شش ماه مبلغ 30 میلیون و 427 هزار دلار کالا درآمد استان از صادرات بوده که به کشورهای اروپایی، آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس انجام شده است.



وی از انتخاب پنج صادرکننده نمونه استان از بین 17 صادر کننده ای که ثبت نام کرده بوده بودند خبرداد و گفت: هیئت تجاری - بازاریابی خراسان شمالی با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن استان با همکاری موسسه سروش خراسان از بیستم آبان امسال برای مدت یک هفته به کشور تاجیکستان اعزام می شوند.

وی هدف از این سفر را مطالعه بازار و امکان سنجی برای توسعه صادرات غیرنفتی، مبادلات تجاری با تاجیکستان،‌عقد قرارداد و تفاهم نامه با تجار تاجیکی و مقامهای رسمی آن کشور اعلام کرد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی ادامه داد: این هیئت در این سفر با مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، دفتر رایزنی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ‌مسئولان و اعضای اتاق بازرگانی وکمیته سرمایه گذاری جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات خواهند کرد.