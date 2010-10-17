کنسرت گروه خموش در تالار رودکی تهران اجرا می شود

سرپرست گروه خموش در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز گفت: این کنسرت در 29 و 30 مهر ماه اجرا می شود و این اجرا در دستگاه همایون، آواز دشتی و آواز بیات ترک بوده و در برنامه مذکور چند مورد از قطعات استاد شناسا نیز اجرا می شود.

محمد ذاکر حسین عنوان کرد: همچنین در این برنامه چند قطعه نیز ساخته و تنظیم شده گروه با اشعاری از حافظ، مولانا و رباعیات ایرج زبردست نیز اجرا خواهد شد.

وی تعداد اعضای گروه را هفت نفر اعلام کرد و گفت: اعضای گروه شامل آواز: علی زند وکیلی، سنتور: رهام شناسا، تار: پیمان لردی فرد، سه تار، تار باس و آهنگساز: میثم ذاکر حسین، تنبک: محمد کریم ابراهیمی، کمانچه: مهدی شیرازی و تار، آواز و آهنگساز: محمد ذاکر حسین است.

سپرست گروه خموش عنوان کرد: گروه خموش از سال 86 با هدف حفظ، ارائه و اشاعه آثار نو در زمینه موسیقی ایرانی فعالیت خود را آغاز کرد و موفق به کسب عناوینی ازجمله کسب مقام نخست دومین جشنواره گروه نوازی استان فارس نیز شد.