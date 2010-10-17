نابرابری آموزشی شهر و روستا بسیار محسوس است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ابراهیم سحرخیز پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای‌ آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، اظهار داشت: مطالعات پژوهشی نشان می دهد که نامناسب بودن خروجی ها و پائین بودن انگیزه معلمان به واسطه تنزل جایگاه و منزلت آنهاست که ناشی از پایین بودن حقوق و نگاه جامعه و سیاست مداران تاثیر گذار بوده که باید این نگاه تغییر یافته و جایگاه از دست رفته معلمان بازگردانده شود.

سحرخیز خاطرنشان کرد: همه فعالیت‌ها باید به داخل مدارس بازگردد و بر این اساس باید همه محافل مدرسه را هدف قرار داده و جایگاه تاثیرگذار مدرسه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت : تنها رویکرد آموزشی در مدارس مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه در کنار آن رویکرد تربیتی نیز از جایگاهی خاصی برخوردار است.

سحر خیز اضافه کرد: برای بهبود رویکرد آموزشی در کشور نیازمند تربیت معلمان توانمند و کنار گذاشتن نگاه سنتی به آموزش و همچنین ارتقای کیفیت آموزشی هستیم.

وی ادامه داد: در راستای ارتقای نیروهای آموزشی و تزریق نگاه تخصصی به بخش آموزش کشور 66 هزار نفر نیروی جدید وارد سیستم آموزشی شد.

وی با اشاره به لزوم توسعه مدارس و تحکیم و نوسازی مدارس در کشور بر ضرورت اجرای ماده 27 در برنامه توسعه در کشور تاکید کرد و خواستار توجه مسئولان استانی به این ماده قانونی در آذربایجان شرقی شد.