رادان از ادامه فعالیت با دفتر برنامه جهانی غذا انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام رادان که از ابتدای سال جاری به عنوان اولین سفیر سازمان ملل در ایران در برنامه جهانی مبارزه با گرسنگی انتخاب شده بود، همزمان با روز جهاتی غذا اعلام کرد که به دلیل نبودن بستر مناسب برای فعالیت درست، از ادامه کار انصراف می‌دهد.

علیرضا باذل مدیر برنامه های بهرام رادان ضمن اعلام این مطلب فوق گفت: نبودن شرایط لازم برای فعالیت درست، موجب دلسردی وی شده و رادان ترجیح می‌دهد صرفا به جای بیانیه دادن و حضور نمادین در فرصت‌های مناسب‌تری به فعالیت‌های اجرایی‌تر و مفیدتر در زمینه‌های بشر دوستانه خود ادامه دهد.

باذل در ادامه از زحمات و همکاری‌های صمیمانه خانم نگار گرامی، مدیر دفتر برنامه جهانی غذا و همچنین کارمندان آن دفتر، تشکر و قدردانی کرد.