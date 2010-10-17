واهه آرمن جایزه " گانتق" را به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، این جایزه برای ترجمه آثار بسیاری از شاعران معاصر ارمنستان به زبان فارسی، به واهه آرمن اعطا شد.



این مراسم هر سال در نیمه اول ماه اکتبر در روستای اُشاکان و در جوار آرامگاه مسروپ ماشتوتس برگزار می‌شود.ماشتوتس فردی است که در سال 404 میلادی حروف ارمنی را ابداع کرد و برگی تازه در فرهنگ و ادب ارمنیان گشود.



جایزه " گانتق" که شامل لوح تقدیر، تندیس و مبلغ نقدی است به زودی از طریق پست به دست آرمن می‌رسد.



آرمن شاعر و مترجم ایرانی است که به دو زبان فارسی و ارمنی شعر می‌سراید.از وی مجموعه شعرهای " بال‌هایش را کنار شعرم جا گذاشت و رفت" و " پس از عبور درناها"به چاپ رسیده است که شامل سروده‌های آرمن به زبان فارسی است.



آرمن جایزه "گانتق" را برای ترجمه کتابهای " کلید درم نور خورشید است"( اشعار شش شاعر معاصر ارمنی)، " پاییزی کاملاً متفاوت" ( برگزیده اشعار هوانس گریگوریان)، " شهد زردآلو و مثلث سیاه"( گزیده اشعار ادوارد حق‌وردیان) و اثر در دست انتشار " سطر اول را نمی‌نویسم" ( اشعار 13 شاعر معاصر ارمنستان) به دست آورده است.