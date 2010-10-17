برج آزادی میزبان وزیر فرهنگ و سینمای بولیوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و سینما و سفیر کشور بولیوی در این بازدید به اتفاق کیوان سهرابی سرپرست مجموعه آزادی از کلیه قسمتهای مجموعه شامل موزه سنگ و گوهر، نگارخانهها، سالن مولتیویژن، طبقات برجع سالن ایرانشناسی و سالن سینمای سیمولیشن (متحرک) دیدن کردند.
یوگا رزولا وزیر فرهنگ و سینمای بولیوی هنگام بازدید از طبقات برج آزادی و موزهها، نوع معماری اصیل و هنر ایرانی به کار رفته در ساخت بنا را اصولی و دقیق بیان کرد که هر بازدید کنندهای را متحیر کرده و به تفکر وا میدارد.
وی به بیان خصوصیات فرهنگی و هنری دو کشور پرداخت و گفت: گرچه مسافت بین دو کشور بسیار زیاد است ولی با توجه به مشترکات فرهنگی دو کشور، ایران و بولیوی بسیار نزدیک هم هستند.
یوگا رزولا وزیر فرهنگ و سینما و خورخه میراندا لوییساگا سفیر کشور بولیوی از مجموعه برج آزادی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و سینما و سفیر کشور بولیوی در این بازدید به اتفاق کیوان سهرابی سرپرست مجموعه آزادی از کلیه قسمتهای مجموعه شامل موزه سنگ و گوهر، نگارخانهها، سالن مولتیویژن، طبقات برجع سالن ایرانشناسی و سالن سینمای سیمولیشن (متحرک) دیدن کردند.
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