به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: در طول دوران رهبری معظم له علاوه بر اینکه حضرت ایشان به پیشرفتهای علمی، اقتصادی و نظامی کشور اهتمام جدی داشتهاند و ملت ایران شاهد آن بوده است اما آنچه بیش از همه مورد توجه و تاکید و رصد رهبر فرزانه انقلاب اسلامی قرار گرفته مسائل فرهنگی و ارتقای شاخصهای آن و توجه جدی به مباحث معنوی و اخلاقی است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم ادامه داد: انشاء الله در این سفر نیز ما شاهد بالندگی فرهنگی و معنویت و اخلاق در تصمیمات و طرحهای سفر خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تاکنون به هر استانی که سفر داشتند، این سفر موجب تحولات عمیق و همه جانبهای در آن استان شده است؛ به گونهای که اگر کسی قبل از سفر مقام معظم رهبری به آن استان مسافرت کرده باشد و با گذشت مدتی، بعد از سفر رهبری از آن استان بازدید بعمل آورد شاهد این تغییرات و تحولات به صورت همه جانبه خواهد بود.
حجتالاسلام اسکندری تاکید کرد: طبیعتا سفر مقام معظم رهبری به قم نیز خیرات و برکات و این تحولات را به همراه خواهد داشت، مخصوصا توجه فوق العاده ایشان به مسئله حوزه علمیه، علما، روحانیون و طلاب در حال تحصیل، که هم در سفر قبلی ایشان موجب تحولاتی در حوزه شد و هم به یاری پروردگار در این سفر ما شاهد تحولات و برکات فوق العاده خواهیم بود.
وی گفت: مقام معظم رهبری که خود میوه شیرین حوزه علمیه قم میباشند همیشه به خصوص از بعد از انتصابشان به رهبری و به عهده گرفتن منصب ولایت فقیه یکی از برجسته ترین کارهای مهم، موثر و پایدار ایشان توجه به مسائل و مباحث حوزه علمیه قم بوده است، چه در بعد محتوایی و برنامهریزی و دروس حوزوی، چه در توجه به مباحث مدیریتی حوزه و چه در مباحث مربوط به امور رفاهی طلاب و روحانیون، که در همه زمینهها حقا تحسینبرانگیز و قابل تقدیر است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: از همین جاست که وقتی خبر سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به قم منتشر میشود آنان که بغض و کینه اسلام، روحانیت، علما و مراجع تقلید و حوزه علمیه قم را در دل دارند به تکاپو میافتند که به نحوی از شکوه و عظمت این سفر بکاهند. غافل از اینکه این گونه تحرکات و شایعات راه به جایی نخواهد برد و ما در روز استقبال از مقام معظم رهبری شاهد حضور علما و روحانیون همراه با قشرهای مختلف مردم و استقبال کم نظیر و باشکوه و عزتمند از ایشان خواهیم بود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: با سفر ولی امر مسلمین جهان به قم، شاهد ارتقای شاخصهای فرهنگی در این استان خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: در طول دوران رهبری معظم له علاوه بر اینکه حضرت ایشان به پیشرفتهای علمی، اقتصادی و نظامی کشور اهتمام جدی داشتهاند و ملت ایران شاهد آن بوده است اما آنچه بیش از همه مورد توجه و تاکید و رصد رهبر فرزانه انقلاب اسلامی قرار گرفته مسائل فرهنگی و ارتقای شاخصهای آن و توجه جدی به مباحث معنوی و اخلاقی است.
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