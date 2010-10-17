به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: در طول دوران رهبری معظم له علاوه بر اینکه حضرت ایشان به پیشرفتهای علمی، اقتصادی و نظامی کشور اهتمام جدی داشته⁯اند و ملت ایران شاهد آن بوده است اما آنچه بیش از همه مورد توجه و تاکید و رصد رهبر فرزانه انقلاب اسلامی قرار گرفته مسائل فرهنگی و ارتقای شاخصهای آن و توجه جدی به مباحث معنوی و اخلاقی است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم ادامه داد: انشاء الله در این سفر نیز ما شاهد بالندگی فرهنگی و معنویت و اخلاق در تصمیمات و طرح⁯های سفر خواهیم بود.



وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تاکنون به هر استانی که سفر داشتند، این سفر موجب تحولات عمیق و همه جانبه⁯ای در آن استان شده است؛ به گونه⁯ای که اگر کسی قبل از سفر مقام معظم رهبری به آن استان مسافرت کرده باشد و با گذشت مدتی، بعد از سفر رهبری از آن استان بازدید بعمل آورد شاهد این تغییرات و تحولات به صورت همه جانبه خواهد بود.



حجت⁯الاسلام اسکندری تاکید کرد: طبیعتا سفر مقام معظم رهبری به قم نیز خیرات و برکات و این تحولات را به همراه خواهد داشت، مخصوصا توجه فوق العاده ایشان به مسئله حوزه علمیه، علما، روحانیون و طلاب در حال تحصیل، که هم در سفر قبلی ایشان موجب تحولاتی در حوزه شد و هم به یاری پروردگار در این سفر ما شاهد تحولات و برکات فوق العاده خواهیم بود.



وی گفت: مقام معظم رهبری که خود میوه شیرین حوزه علمیه قم می⁯باشند همیشه به خصوص از بعد از انتصابشان به رهبری و به عهده گرفتن منصب ولایت فقیه یکی از برجسته ترین کارهای مهم، موثر و پایدار ایشان توجه به مسائل و مباحث حوزه علمیه قم بوده است، چه در بعد محتوایی و برنامه⁯ریزی و دروس حوزوی، چه در توجه به مباحث مدیریتی حوزه و چه در مباحث مربوط به امور رفاهی طلاب و روحانیون، که در همه زمینه⁯ها حقا تحسین⁯برانگیز و قابل تقدیر است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: از همین جاست که وقتی خبر سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به قم منتشر می⁯شود آنان که بغض و کینه اسلام، روحانیت، علما و مراجع تقلید و حوزه علمیه قم را در دل دارند به تکاپو می⁯افتند که به نحوی از شکوه و عظمت این سفر بکاهند. غافل از اینکه این گونه تحرکات و شایعات راه به جایی نخواهد برد و ما در روز استقبال از مقام معظم رهبری شاهد حضور علما و روحانیون همراه با قشرهای مختلف مردم و استقبال کم نظیر و باشکوه و عزتمند از ایشان خواهیم بود.