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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۸:۱۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: همه ما در زندگی درخواستهایی از خداوند متعال بعنوان حاجت داریم که برای رسیدن به آنها بسیار تلاش می‌کنیم، شک نیست خشنودی خالق هستی عامل اصلی استجابت حاجات دنیوی و اخروی است.

آیه روز:

إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِکَةِ مُرْدِفِینَ .

[به یاد آورید] زمانى را که پروردگار خود را به فریاد مى‏طلبیدید پس دعاى شما را اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپى یارى خواهم کرد .

سوره انفال، آیه 9

حدیث امروز:

امام حسن مجتبى (ع):

أنَا الضّامِنُ لِمَن لَم یَهجُس فى قَلبِهِ إِلاَّ الرِّضا أَن یَدعُوَ اللّه فَیُستَجابَ لَهُ.

کسى که در دلش هوایى جز خشنودى خدا خطور نکند، من ضمانت مى کنم که خداوند دعایش را مستجاب کند.

کافى، ج2، ص62، ح11
 

کد مطلب 1172619

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