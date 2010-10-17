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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۸

قانون بازنشستگی پیش از‌ موعد کارگران‌ در ‌مشاغل سخت ابلاغ شد

قانون بازنشستگی پیش از‌ موعد کارگران‌ در ‌مشاغل سخت ابلاغ شد

صندوق تامین اجتماعی، مصوبه دولت را در زمینه بازنشستگی پیش از موعد کارگران دستگاههای اجرایی در مشاغل سخت و زیان آور را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمام کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 67 و اصلاحات بعدی آن که شاغل در دستگا‌ههای اجرایی (وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری ها، با نکها و سازمان‌های که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است ) هستند، قابل طرح در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی بوده است.

همچنین در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، مشمول تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون و آیین نامه مربوطه با رعایت سایر مقررات اجرا می شود.

درخواست بازنشستگی کارمندان و سایر کارکنان دستگاههای اجرایی یاد شده که مشمول قانون کار نبوده و دارای آیین‌نامه استخدامی خاص هستند، همچنان بر مبنای تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و حوادث ناشی از کار و شاغلان مشاغل سخت و زیان آور مصوب  سال 85 هیئت وزیران مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد.

 

کد مطلب 1172620

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