قانون بازنشستگی پیش از‌ موعد کارگران‌ در ‌مشاغل سخت ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمام کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 67 و اصلاحات بعدی آن که شاغل در دستگا‌ههای اجرایی (وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری ها، با نکها و سازمان‌های که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است ) هستند، قابل طرح در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی بوده است.

همچنین در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، مشمول تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون و آیین نامه مربوطه با رعایت سایر مقررات اجرا می شود.

درخواست بازنشستگی کارمندان و سایر کارکنان دستگاههای اجرایی یاد شده که مشمول قانون کار نبوده و دارای آیین‌نامه استخدامی خاص هستند، همچنان بر مبنای تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و حوادث ناشی از کار و شاغلان مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 85 هیئت وزیران مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد.



