58 هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی در گیلان خریداری شد

سید جعفر هاشمی در گفتگو با مهر افزود: با هدف تنظیم بازار، حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان و جلوگیری از سواستفاده دلالان و واسطه های بازار در بخش کشاورزی، سازمان تعاون روستایی استان به عنوان مباشر خرید توافقی و تضمینی محصولات کشاورزی استان است.

وی همچنین اظهار داشت: به همین منظور در شش ماهه نخست سال جاری 58 هزار 97 تن انواع محصولات کشاورزی و دامی شامل برنج، جو، شلتوک برنج، گندم، سویا، بادام زمینی، چای، زیتون، مرغ، گوشت گوساله و شیر خریداری شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گیلان ارزش اقتصادی این محصولات را 335 هزار و 114 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: محصولات مورد نظر با قیمت توافقی از کشاورزان خریداری شده همچنین 56 هزار و 587 تن از انواع محصولات خریداری شده به ارزش 337 هزار و 503 تن میلیون ریال در بازارهای داخلی کشور به فروش رسانده تا با قیمت تعاونی به دست مصرف کنندگان برسد.