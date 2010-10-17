اولین بانک شهر گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبنرگار مهر در گرگان، معاون امور شعب بانک شهر کشور ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این بانک در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: بانک شهر در 18 بهمن ماه سال گذشته با اخذ مجوز از بانک مرکزی به عنوان بنگاه اقتصادی پا به عرصه تولید گذاشت تا بتواند نیازهای مالی شهرداریها در بخشهای عمرانی را حل کند.

عیسی قهرمانی چابک افزود: سرمایه اولیه بانک شهر بیش از دو هزار میلیارد ریال است که درصددیم تا پایان سالجاری آن را به چهار هزار میلیارد ریال افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: بانک شهر آروزی دیرینه مقامات عالیه شهر بوده است که از سالیان سال توانسته حضور خود را در شهر به تثبیت برسانند و ثبت بانک شهر در این برهه از تاریخ افتخار است.

معاون امور شعب بانک شهر کشور بیان داشت: حدود 80 درصد درآمد شهرداریها از محل درآمد اجرای پروژه های عمرانی، 10 درصد عوارض مردمی و 10 درصد از طریق دولت تامین می شود.

وی افزود: اگر 80 درصد درآمد پروژه های شهرداریها مختل شود، بانک شهر با سرمایه خود این مشکلات را برطرف می کتد.

قهرمانی چابک گفت: سرمایه گذاری شهروندان در بانک شهر باعث تامین پروژه های مالی شهر خواهد شد و بانک شهر موظف است منابع مالی را رد شهرستان خود هزنیه کند.

وی جذب سرمایه گذاری و منابع خارجی را از جمله ویژگیهای بانک شهر برشمرد و گفت: بانک شهر بانک خصوصی و دولتی محسوب نمی شود و تنها بانک شهروندان است.