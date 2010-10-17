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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۸

مردم خراسان جنوبی دو میلیارد ریال به جشن عاطفه ها کمک کردند

مردم خراسان جنوبی دو میلیارد ریال به جشن عاطفه ها کمک کردند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از کمک دو میلیارد و 742 میلیون ریالی مردم این استان در جشن عاطفه ها خبر داد.

به گزاش خبرنگار مهر در بیرجند، سید رضا حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به رشد57 درصدی جمع آوری هدایا نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد وافزود: مردم سخاوتمند استان در جشن عاطفه ها بالغ بر 552 میلیون ریال کمک نقدی و دو میلیارد و190میلیون ریال کمک غیر نقدی به دانش آموزان نیازمند استان اهداء کردند.

وی یادآور شد: این کمکها در526 پایگاه ثابت و31 پایگاه سیارامداد، آموزش و پرورش و بسیج توسط تعداد818 نفرنیروی امدادی و از سایر دستگاه های عضو جمع آوری شد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام(ره) خراسان جنوبی با تقدیر و تشکر ازکمک های مردم خیر و نیکوکار استان اظهارداشت:کلیه هدایای نقدی وجنسی با اولویت مناطق محروم به دست دانش آموزان نیازمند به وی‍ژه مددجویان تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

حسینی از همکاری ائمه جمعه وجماعات، صدا و سیما، ‌آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزی، بسیج مستضعفین، امداد گران پرتلاش اصحاب رسانه و خبرگزاری های استان قدردانی نمود.

به گفته وی، درسال گذشته مردم خیر و سخاوتمند استان بالغ بر1میلیارد و 750میلیون ریال کمک نقدی وغیر نقدی به جشن عاطفه ها اهدا کردند.

کد مطلب 1172631

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