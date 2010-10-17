بیوک رئیسی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه تجلیل از فعالان زیست محیطی آذربایجان شرقی گفت: مسیر این جاده در منطقه ضربه‌گیر حفاظت شده ارسباران و چسبیده به مرز واقع شده و در بسیاری از نقاط، مسیر گذار حیات وحش را به دو قسمت تقسیم می‌کند.

وی با اشاره به حساسیت‌های وی‍ژه منطقه حفاظت شده ارسباران و شکنندگی زیستگاه‌های واقع شده در مسیر جاده و همچنین توجه نهادهای زیست محیطی بین‌المللی به ارسباران به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره، بر لزوم اعمال دقیق ضوابط زیست محیطی و استفاده از تجارب و الگوهای جهانی در احداث جاده مذکور تاکید کرد.

وی اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافته در صورت جاده‌کشی از داخل مناطق حساس زیست محیطی باید سازه‌های ویژه‌ای برای عبور و مرور حیات وحش در دو طرف ایستگاه ایجاد شود که نمونه این کار در کشورهای پیشرفته‌ای همچون آلمان، هلند، آمریکا و استرالیا به وفور به چشم می‌خورد.

رئیسی با اشاره به ساخت نخستین سازه های روگذر جاده ای کشور در ارسباران تشریح کرد: برابر هماهنگی های به عمل آمده با مجری پروژه، توافق لازم برای احداث شش سازه روگذر حیات وحش به طول 800 متر در مسیرهای گذار حیات وحش به عمل آمده است.

وی اضافه کرد: مکان‌یابی و جانمایی سازه‌های این طرح توسط کارشناسان مجرب محیط زیست استان انجام شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی همچنین استفاده از کانال‌های آبراهه‌های واقع در زیر جاده را به عنوان سازه زیرگذر حیات وحش ممکن دانست و افزود: البته لازم است با اندکی تغییرات در کانال‌های مذکور و ایجاد فنس کشی برای هدایت حیات وحش به طرف کانال از سازه‌های موجود به صورت دو منظوره بهره‌برداری شود که این اقدام به طور چشمگیری از تلفات حیات وحش در جاده مذکور جلوگیری خواهد کرد.

رئیسی گفت: سازه‌های روگذر و زیرگذر حیات وحش سازه‌هایی با پوشش طبیعی مطابق با جنس و توپوگرافی زیستگاه و منطقه هستند که به لحاظ هم شکلی با محیط پیرامون ، حیات وحش به راحتی از آن برای گذار و عبور به دو طرف زیستگاه قطع شده، استفاده می‌کنند.