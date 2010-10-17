چین و کره شمالی خواستار از سرگیری مذاکرات شش جانبه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، بر اساس اطلاعات موجود بر روی سایت وزارت خارجه چین، "وو دائووی" نماینده ویژه وزارت خارجه در امور کره شمالی در تاریخ های 12 و 15 اکتبر ( 20 و 23 ) مهر با "کیم گایه گوان" وزیر امور خارجه کره شمالی دیدار و گفتگو کرده است.

یکی از محورهای مورد مذاکره در این دیدارها در مورد احیای تلاش ها برای از سرگیری مذاکرات شش جانبه خلع سلاح هسته ای کره شمالی بوده است.

این در حالی است که کره شمالی اعلام کرده فقط به شرطی به مذاکرات شش جانبه باز می گردد که تحریم های موجود علیه این کشور لغو شوند.اما ایالات متحده اعلام کرده که تحریم ها علیه کره شمالی را به منظور از سرگیری مذاکرات شش جانبه لغو نمی کند.

مذاکرات شش ‌جانبه میان کره شمالی و جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و آمریکا از آگوست سال ۲۰۰۳ آغاز شد وهدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه‌‌ های تسلیحات اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از دسامبر سال ۲۰۰۸ متوقف شده است.