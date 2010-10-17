میلان با 56 میلیون پوند خواهان بازگرداندن کاکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاکا سال گذشته با انعقاد قراردادی 89 میلیون دلاری به تیم فوتبال رئال مادرید پیوست اما دوران موفقی را در این تیم تجربه نکرد.

بر پایه گزارش فوتبال ایتالیانو، آدریانو گالیانی ، نایب رئیس باشگاه میلان، در این خصوص اظهار داشت: من برای شام با فلورنتینو پرز (ئیس باشگاه رئال مادرید) دعوت شده ام. البته قول بازگردادندن کاکا به میلان را نمی دهم چون کار دشواری است چرا که او دستمزد بالایی دارد.

با این حال به نظر می رسد خوزه مورینیو چندان بی تمایل نیست این بازیکن برزیلی از تیم تحت رهبری اش جدا شود و میلانی ها علاقمند به جذب او هستند.