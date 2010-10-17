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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

رحمانی:

افزایش فعالیت های آستان قدس رضوی در تبریز ضروری است

افزایش فعالیت های آستان قدس رضوی در تبریز ضروری است

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تبریز،‌ آذرشهر و اسکو در مجلس خواستار افزایش فعالیت های آستان قدس رضوی در تبریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی صبح یکشنبه در دیدار با اعضای برگزاری جشن بزرگ زیرسایه خورشید تبریز، ‌اظهار داشت: با توجه به پیشینه درخشان فرهنگی تبریز باید فعالیت های آستان قدس رضوی در تبریز پر رنگ تر شود.

وی ادامه داد: آذری ها با علاقه خاصی که به امام رضا (ع) و ائمه اطهار دارند می توانند کارهای بزرگی برای گسترش فعالیت های آستان مقدس رضوی انجام دهند.

رحمانی اضافه کرد: تبریز از لحاظ فرهنگی قطب بزرگی در طول تاریخ بوده است امروزه انتظار حضور پر رنگ در عرصه های فرهنگی وهنری از آن می رود و امید است با افزایش فعالیت کانون های فرهنگی این نقیصه برطرف شود.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری جشن زیرسایه خورشید در تبریز،‌ عنوان کرد: مردم تبریز علاقه خاصی به اهل بیت و امام رضا(ع) دارندو مطمئنا در این جشن حضور پر رنگی خواهند داشت.

رحمانی تاکید کرد: ادارات متولی فرهنگ استان باید به برگزاری چنین جشن هایی توجه ویؤه ای داشته باشند و برای اعتلای فرهنگ اهل بیت در آذربایجان شرقی تلاش کنند.

عزیز جوانپور، رئیس هیئت مدیره کانون جوانان رضوی تبریز نیز در این دیدار اظهار داشت: وجود حرم امام رضا (ع) ایران نعمت ارزشمندی برای ما به حساب می رود و مردم تبریز نیز همیشه ارج و عظمت خاصی به آن حضرت قائل بوده اند.

وی افزود: تبریز به عنوان پایتخت تشیع این افتخار را دارد که در سالروز مولود امام رضا(ع) میزبان خادمین حرم مقدس رضوی باشد و کانون جوانان رضوی تبریز نیز به عنوان برگزار کننده جشن بزرگ زیرسایه خورشید از تمام توان خود برای استقبال از خادمان و برگزاری بهتر این جشن استفاده خواهد کرد.

جوانپور ادامه داد: خوشبختانه مسئولان آستان مقدس رضوی نیز به اهمیت تبریز پی برده اند و ویژه برنامه جشن سالروز تولد آن امام همام را در تبریز برگزار می کنند.

کد مطلب 1172643

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