سیره تربیتی امامان(ع)در نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در جمع انجمنهای اولیا و مربیان برتر استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: هفته پیوند اولیا و مربیان فرصت بسیار مغتنمی است تا همکاری بین خانه و مدرسه بیشتر شود تا زمینه شکوفایی نسل جوان بیش از گذشته فراهم شود.

وی ادامه داد: انجمن اولیا و مربیان باید در طول سال تحصیلی فعال باشند تا به نتیجه مطلوب دست یابند.

الگوهای قرآنی مورد غفلت قرار گرفته است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با انتقاد از مهجوریت قرآن در جامعه، عنوان کرد: یکی از مسائلی که مورد غفلت قرار گرفته غفلت از قرآن و استفاده از الگوها و روشهای تربیتی معصومین است.

حجت الاسلام میرعمادی با تقدیر از رویکرد جدید قرآن محوری در مدارس، یادآور شد: احداث مدارس قرآنی در سراسر کشور گام ارزشمندی در این زمینه بوده است.

وی با انتقاد از عدم استفاده از الگوهای اسلامی در نظام آموزشی، ادامه داد: متاسفانه ما با وجود دارا بودن الگوهایی بی نظیر از معصومین از دانشمندان و کتابهای غربی استفاده می کنیم.

سیره تربیتی امامان معصوم باید در نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه پیامبران مربیان اصلی بشریت بوده اند، یادآور شد: ولی متاسفانه امروز از این آموزه های دینی ناب استفاده ای درخور و شایسته صورت نمی گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه نکات بسیار دقیقی در سیره معصومین در مورد روشهای تربیتی وجود دارد، به برخی نکات در سیره عملی امام رضا اشاره کرد و گفت: نظارت بر امور تربیتی و پرورش عقلانیت از جمله نکات مورد تاکید در سیره امام رضا(ع) است.

وی با تاکید بر ضرورت پرورش عقلانیت در روشهای تربیتی، افزود: رشد آموزشی و تربیتی در گرو رشد عقلانیت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد کلید آموزش و پرورش را پرورش عقلانیت دانست و گفت: رشد عقلانی و تشویق به تفکر، اندیشیدن و خردورزی باید از سوی مسئولان این بخش مورد توجه جدی قرار گیرد.

هشدار نسبت به ترویج نظریه هایی که به دنبال اثبات تضاد دین و عقلانیت هستند

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برخی از روشهای معلمان و مربیان در راستای کور کردن عقلانیت است در حالیکه مربی و مدیر باید بابی از درهای حکمت را به روی دانش آموزان باز کند نه اینکه این درها را ببندد.

وی با بیان اینکه ما متاسفانه در حال حاضر از پرورش عقلانی غافل شده ایم، خاطرنشان کرد: آموزه های وحیانی و عقلانی باید در کنار یکدیگر باشند ولی متاسفانه برخی از مربیان و معلمان با طرح برخی مباحث به دنبال اثبات ضدیت عقلانیت با ایمان هستند و این موضوع را تبدیل به یک نظر و ایده کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: سعادتمندی، استقلال، ابتکار و ... در سایه پرورش عقلانیت محیا می شود.

غفلت از برنامه های تربیتی در آموزش و پرورش

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه انجمنهای اولیا و مربیان باید تربیت را در اولویت برنامه های خود قرار دهند، یادآور شد: آنها باید مسائل تربیتی را در راس برنامه های خود قرار دهند که این امر نیز هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.

وی با اشاره به احیای معاونت پرورشی در آموزش و پرورش، تصریح کرد: نباید در این زمینه تنها به احیا تشکیلات اکتفا کرد چراکه احیا تربیت در تمام برنامه ها باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: با وجود همه پیشرفتها در آموزش و پرورش هنوز تربیت و مسائل امور تربیتی در راس برنامه ها قرار نگرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین خواستار توجه ویژه به آموزش خانواده ها در این زمینه شد و بیان داشت: والدین باید در مسائل تربیتی فرزندان خود حساس باشند و اصولا کار انجمن اولیا و مربیان حساس کردن والدین و مدیران در مسائل تربیتی است.