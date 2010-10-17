31 معامله دولتی در گلستان باطل شد

محمد تقی مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین 85 مورد تذکر کتبی و شفاهی و 26 مورد اعلام تخلف و ارجاع به مراجع ذیصلاح شد.

وی یادآور شد: همچنین در یک هزار و 400 مورد نیز دستگاه‌های اجرایی اطلاعات اولیه معاملات خود را به این اداره کل ارائه کردند ضمن اینکه نظارت دیجیتالی نیز در این مورد انجام می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: در شش ماهه اول امسال حدود 250 فقره پرونده در این اداره کل رسیدگی شد که در مقایسه با مدت مشابه 34 درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، گزارش پرونده‌های رسیدگی شده به سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع ذیصلاح ارسال شده است.



وی اضافه کرد: از ابتدای تاسیس این اداره کل و نیز در طول برنامه چهارم توسعه حدود چهار هزار پرونده درباره نحوه انجام معاملات دولتی استان و دیگر موضوعات تشکیل شد که دو سوم این پرونده‌ها رسیدگی و درباره آن تصمیم‌گیری شده است.



مشهدی با اشاره به اینکه در مورد 206 فقره از این پرونده‌ها گزارش لازم تهیه شده است، گفت: گزارش‌هایی که متضمن وقوع جرم و تخلف بوده به سازمان بازرسی و از آن طریق به بالاترین مقام دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است.

وی ادامه داد: همچنین در طول این مدت بیش از یک هزار مورد پیشنهاد اصلاحی نیز به دستگاه‌های اجرایی ارائه و موجب تغییر سوءجریان اداری به حسن جریان شد.