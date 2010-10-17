2.5 میلیون دلار صنایع‌ دستی از همدان صادر شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، صنایع‌دستی استان همدان 20 میلیون دلار ارز آوری داشته است، گفت: بخش مهمی از صادرات صنایع‌‌ دستی همدان مربوط به تولیدات سفال بوده است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری سفال همدان در بخش صادرات رسمی 17 میلیون و 983 هزار و 404 دلار ارز آوری داشته است، ادامه داد: در شهریور ماه نیز از مجموع صادرات صنایع ‌دستی همدان دو میلیون دلار آن مربوط به سفال است.

بیات با اشاره به اینکه سفال همدان در ششمین ماه سال جاری راهی کشورهای عراق، دانمارک، ترکیه، امارات، هلند، آلمان، بحرین و کانادا شده است، اظهار داشت: ارزش وزنی صادرات سفال همدان در این مدت 399 تن بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه شیشه دست ساز، مجسمه و سرامیک نیز در شهریور ماه سال جاری به سبد صادراتی صنایع دستی همدان اضافه شد، گفت: این بخش از صادرات صنایع‌دستی همدان نیز به کشورهای عراق و آلمان انجام شده است.

بیات خاطرنشان کرد: ارزش دلاری صادرات غیر رسمی صنایع‌دستی همدان در شهریور ماه امسال 57 هزار دلار برآورد شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان گفت: صادرات صنایع دستی همدان در شهریور ماه امسال از رشد سه درصدی برخوردار بود.

بیات افزود: آمار رسمی و غیر رسمی صادرات کالا بخش صنایع دستی بدون در نظرگرفتن فرش در شش ماه نخست سال جاری 19 میلیون و 875 هزار و 631 دلار بوده است.