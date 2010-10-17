رویدادهای لبنان معادلات خاورمیانه و عالم را بر هم خواهد زد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز یکشنبه در جمع مردم اظهار داشت: در اوج ظلمت و حاکمیت دو ابرقدرت به یکباره خدای متعال به دست شما مردم و با هدایت های امام راحل (ره) در ایران شعله ای را برافروخت و انقلابی را برپا کرد که همه معادلات جهان را زیر رو کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران با سرمایه گذاری عظیم سعی در عدم شکوفا شدن ملت ایران و گسترش اسلام ناب محمدی (ص) را داشتند گفت: دشمنان ما به میزان زیادی برای ایجاد تفرقه در لبنان، تسلط بر این کشور و جدا کردن ملت لبنان از انقلاب اسلامی و عظمت ملت ایران سرمایه گذاری کردند که خوشبختانه به نتیجه نرسید.

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران به دولتمردان لبنانی فشار آوردند که چرا از رئیس جمهور ایران دعوت کردید گفت: در لبنان اتفاقی افتاد که معادلات خاورمیانه و عالم را بر هم خواهد زد.

احمدی نژاد اعلام کرد: پیام ملت ایران و لبنان به همه دنیا پیام یگانه پرستی، عدالت، مدیریت مشترک جهانی، عشق و محبت به همه انسانهاست.

رئیس قوه مجریه خطاب به غربی ها تصریح کرد: به آنها می گوییم که تا دیر نشده به کاروان ملت ها بپیوندند که فردا دیر است. فردا که دیگر کاری از دستتان بر نمی آید و اگر ادعای دوستی کنید ملت ها دیگر به شما کاری نخواهند داشت.

وی افزود: دنیا دید ملت لبنان و منطقه عاشق عدالت، پاکی، یگانه پرستی و وحدت و مردمی انقلابی اند و از ابر قدرتها و زورگویان عالم بیزارند.

احمدی نژاد پیام ملت لبنان را دفاع از عدالت و مقابله با اشغالگری و زورگویان عالم دانست و افزود: حرکت ملت لبنان و شعارهای این مردم یک بار دیگر یاس را به جبهه دشمنان بشریت و مستکبران عالم حاکم کرد و نشان داد که به فضل الهی رژیم غاصب و آدم کش های صهیونیستی رفتنی است و به زودی قدس شریف به دست ملت ها آزاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر آنها به نصیحت ملت ها توجه نکنند و منطقه را تخلیه نکنند دست قدرت های منطقه که دست خداست ، دم آنها را خواهد گرفت و به زباله دان تاریخ پرتاب خواهد کرد.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه ما در این موضوعات هدایت های مولا حضرت صاحب الامر را مشاهده می کنیم، گفت: همانطور که می دانید در 2-3 کیلومتری نقطه استقرار وحشی های صهیونیستی مردم فلسطین بدون سلاح ایستادند و مشت ها را گره می کنند و علیه مستکبران و اشغالگران عالم شعار می دهند این هوشمندی، غیرت آنها جز به خاطر ایمان به خدا و امام عصر (عج) نیست. چرا که هر کسی و هر ملتی که دل به او بدهد رستگار، عظیم و شکست ناپذیر خواهد شد.

وی ادامه داد : زمانی همه در برابر ملت ایران صف آرایی کردند تهدید و تحریم کردند و حرف های گنده تر از دهانشان زدند و هر چه داشتند برای مقابله با ملت ایران به صحنه آوردند، گفت: اما امروز ملت ایران تا آخرین مرحله ایستاده است و دشمن را تا خانه های اولیه شان خواهد راند.

احمدی نژاد خطاب به غربی ها عنوان کرد: ما به شما نصیحت می کنیم که چرا می خواهید سرنوشت خود را به سرنوشت رژیم صهیونیستی گره بزنید در حالیکه این رژیم در حال واصل شدن به جهنم است و هر کسی که سرنوشت خود را به این رژیم منفور گره بزند عاقبت به همراه رژیم اشغالگر قدس به جهنم واصل خواهد شد.

وی در ادامه حرکت مردم لبنان را پیام امید، دعوت به آینده روشن، ایستادگی و مقاومت و شرف وعزت به شمار آورد و افزود: من در همین جا و در حضور شما مردم اردبیل از مسئولان لبنان تشکر و قدردانی می کنم.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مستکبران از غلبه به ملت ایران مایوسند، گفت: فکر پوسیده مادی و قدرت طلب فکر می کند که اگر قطعنامه صادر کنند ملت ایران در موضع ضعف و آنها در موضع قوت قرار خواهند گرفت اما پس از چند ماه فهمیدند که از این خبرها نیست و متوجه شدند که در درون ملت ایران وحدت، قدرت و عزت موج می زند و هیچ کسی در ایران حاضر نیست که حتی سر سوزنی از حقوق خود عقب نشینی کند.

احمدی نژاد افزود: این ملت بارها اعلام کرده است که هر کسی بخواهد سازش کند پشت ملت را خالی کند یا در برابر دشمنان سرسوزنی عقب نشینی کند ، این ملت یقه او را خواهد گرفت و از صحنه اجتماعی به بیرون پرت خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه با همت شما و درایت مقام معظم رهبری پیشرفت کشور روز افزون شده است ، به طرح تولید صنعتی بیوایمپلنت ها در کشور اشاره کرد و افزود: با افتتاح این طرح ها در کشور شاهد جهشی عظیم در این حوزه خواهیم بود و به چند کشور تولید کننده بیوایمپلنت ها در جهان خواهیم پیوست.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به پروژه ها و طرح هایی که در استان اردبیل در دست بهره برداری است ، گفت: در حوزه های کشاورزی، صنعت و حمل و نقل کارهای بزرگی برای استان اردبیل در دست اقدام است.

احمدی نژاد با اشاره به بخش مسکن عنوان کرد: تا کنون34 هزار مسکن روستایی نوسازی و مقاوم سازی شده است.

وی با اشاره به پروژه های استانی گفت: 22 واحد دانشگاهی در استان اردبیل به 27 واحد دانشگاهی رسیده است و کل کارخانجاتی که از سال 79 تا 80 راه اندازی شده بودند 315 عدد کارخانه با 82 میلیارد تومان سرمایه گذاری بودند که هم اکنون این رقم به 776 کارخانه با 720 میلیارد تومان سرمایه گذاری رسیده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه انشاءالله تا پایان سال 30 طرح بزرگ صنعتی برای اشتغال جوانان در استان اردبیل راه اندازی خواهد شد گفت: در جلسه هیئت دولت در استان اردبیل 32 طرح جدید بزرگ و متوسط برای نقاط گوناگون استان فقط و فقط برای اشتغال جوانان تاسیس خواهد شد.

رئیس جمهور گفت: مسیر راه آهن در حال احداث اردبیل عوض نخواهد شد بلکه بودجه آن اضافه و همچنین سرعت کار هم بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در جلسه دولت همچنین بودجه خوبی برای بنگاه های زودبازده جهت اشتغال جوانان در بخش کشاورزی و صنعت استان اختصاص داده می شود، گفت: برای ورزش استان و فعالیتهای فرهنگی و هنری استان نیز بودجه زیادی اختصاص خواهیم داد.