سفر رهبر معظم انقلاب برکات فراوانی برای حوزه و قم خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود که با حضور صدها نفر از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه در مسجد اعظم قم برگزار شد با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهر قم بیان داشت: سفر ایشان به شهر قم بسیار با برکت خواهد بود.



مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: امیدواریم با سفر رهبر معظم انقلاب به قم مردم استقبال با شکوهی از ایشان داشته باشند.



وی تاکید کرد: سفر مقام معظم رهبری به این استان برای حوزه‌ علمیه و استان قم برکات فراوانی خواهد داشت و ما نیز قدومشان را به این استان خیر مقدم می‌گوییم.