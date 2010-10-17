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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

آیت‌الله مکارم شیرازی:

سفر رهبر معظم انقلاب برکات فراوانی برای حوزه و قم خواهد داشت

سفر رهبر معظم انقلاب برکات فراوانی برای حوزه و قم خواهد داشت

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی سفر مقام معظم رهبری به قم را برای حوزه‌‌های علمیه و استان قم همراه با برکات فراوان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود که با حضور صدها نفر از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه در مسجد اعظم قم برگزار شد با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهر قم بیان داشت: سفر ایشان به شهر قم بسیار با برکت خواهد بود.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: امیدواریم با سفر رهبر معظم انقلاب به قم مردم استقبال با شکوهی از ایشان داشته باشند.

وی تاکید کرد: سفر مقام معظم رهبری به این استان برای حوزه‌ علمیه و استان قم برکات فراوانی خواهد داشت و ما نیز قدومشان را به این استان خیر مقدم می‌گوییم.

کد مطلب 1172649

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