کارشناسان زلزله کشور اثرات علمی زلزله در محیطهای شهری را بررسی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، کارشناس مطلع مدیریت ستاد بحران کشور ظهر یکشنبه دراین همایش با اشاره به اینکه ایران و از جمله مازندران در کانون وبر روی گسلهای زلزله قرار دارند، گفت: اگر ساخت و سازهای کنونی جامعه به سمت استانداردها نباشد در بروز زلزله اثرات تخریبی آن بیشتر خواهد بود.

بهزاد پورمحمد بر مقاوم سازی تاسیسات زیر ساختی و شهری مانند راه ، فرودگاه ، آبرسانی ، برق رسانی ، مخابرات و ... تاکید کرد و افزود: اگر این تاسیسات بویژه شبکه حمل و نقل در بروز حوادث دچار مشکل شوند موجب قطع خدمات و تشدید اثرات زلزله خواهد شد.

وی اظهارداشت: وقتی زلزله و خسارتی اتفاق می افتد ، مردم مسئولان را مقصر می دانند و مسئولان ، عدم مشارکت مردم را عنوان می کنند.

پورمحمد که کارشناس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نیز هست خاطرنشان کرد: مدیریت واحد بحران، در واقع ترکیبی از همکاری مردم و مسئولین است که سود آن نصیب هر دو می شود و باید در میان سطوح اجرایی کشور جدی تر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه مسئولین است تا مردم را نسبت به این قضیه حساس کنند تا موضوع را جدی بگیرند و با برنامه ریزی و اجرای درست برنامه ها به صورت مستمر و با جذب مشارکت مردمی تا حد ممکن در کاهش اثرات بلایای طبیعی تلاش کنند.

فرماندار شهرستان آمل هم در این مراسم با اشاره به اینکه ایجاد امنیت و مسائل ایمنی یکی از موضوعات حیاتی همه جوامع بشری است گفت: ایران جزء 10 کشور حادثه خیز جهان است که 30 نوع ازحادثه طبیعی از 40نوع بلایای تعریف شده جهان درکشورمان رخ می دهد.

یدالله اکبرزاده با اشاره به اینکه آمادگی و مقابله باهمه نوع ازبلایای طبیعی و شهری با آگاهی درمدیریت شهری و شهروندان درهمه ابعاد فزایش یابد، اظهارداشت: دستگاه های مرتبط بایستی در امر آموزش و فرهنگ سازی انسجام داشته باشند.

وی مدیریت بحران را به سه بخش قبل از بحران ، حین بحران و بعد از بحران تقسیم کرد و گفت : دستگاه های خدمات گذار و خدمات رسان با فرهنگ سازی ، امداد ونجات و سازندگی در وقوع بحران می تواند در کاهش اثرات بلایای طبیعی موثر باشند.

سرپرست شهرداری آمل هم در این مراسم بر نقش آموزش در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی تاکید کرد.

ولی الله قادی افزود: آموزش در سرلوحه کار شهرداری ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و مرکز علمی کاربردی (ساخا) قرار دارد و می توان با نظارت دقیق تر بر ساخت و سازها خسارت های مالی و جانی کمتری در مواقع بروز حوادث را کاهش داد.