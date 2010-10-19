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۲۷ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۳

مابه التفاوت افزایش مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان پرداخت شد

مابه التفاوت افزایش مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان پرداخت شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان از پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری بگیران تامین اجتماعی استان در سال جاری خبر داد.

خسرو صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 157میلیارد ریال بابت مابه التفاوت افزایش مستمری سال جاری مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: تامین اجتماعی استان گیلان که در شش ماهه نخست سال جاری (پیش از اجرای افزایش شش درصدی مستمری ها ) بطور متوسط ماهیانه بیش از 330 میلیارد ریال فقط برای انواع مستمری ها در قالب بازنشستگی، ازکارافتادگی وبازماندگان بمنظور ارائه تعهدات بلند مدت خود به این قشر پرداخت کرده بود.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ادامه داد: بابت مابه التفاوت ناشی از افزایش ابلاغی این گروه از مخاطبان خود بیش از 157 میلیارد ریال هزینه کرد که این رقم در مهرماه سال جاری درحساب بیش از 67 هزار مستمری بگیر استان کارسازی شده است.

کد مطلب 1172653

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