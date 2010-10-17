شهرام شفیع‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه مذاکرات خوبی با آقای دست نشان داشته‌ایم. فردا آخرین جلسه ما با این مربی برگزار می شود و در صورت توافق او هدایت استقلال اهواز را برعهده خواهد گرفت.

وی با امیدواری از توافق با نادر دست نشان یاد کرد و گفت: تیم ما نفرات بدی ندارد و می تواند در مسابقات لیگ دسته اول نتایجی مطلوب کسب کند اما در شرایط فعلی بازیکنان ما نیاز به شوک دارند و فکر می کنم این شوک با تغییر مربی در تیم استقلال اهواز به وجود خواهد آمد.

"با این شرایط تکلیف علی فیروزی در تیم استقلال اهواز چه می شود؟"، شفیع زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: اعتقاد دارم فیروزی زحمات خود را برای استقلال اهواز کشیده است اما در مقطع زمانی فعلی تیم به یک مربی جدید نیاز دارد. با این شرایط بصورت توافقی با علی فیروزی قطع همکاری خواهیم کرد.

وی افزود: زمانی که با فیروزی کار خود را آغاز کردیم، به توافق رسیدیم اگر تیم تحت هدایت او از پنج بازی کمتر از هشت امتیاز کسب کند با این مربی قطع همکاری کنیم. اما با توجه به رابطه دوستانه‌ای که با علی فیروزی داریم و رفاقت چندین ساله با این مربی خیلی دوستانه با هم گفتگو می کنیم و به همکاری خود با او پایان می دهیم.

" باشگاه استقلال اهواز چطور مشکلات نادر دست نشان را برای نشستن روی نیمکت این تیم در مسابقات لیگ دسته اول برطرف می کند؟"، شفیع زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر نیز گفت: زمانی که در ابتدای فصل قرار بود سرمربی تیم را انتخاب کنیم با آقای فیروز کریمی وارد مذاکره شدیم که عنوان شد این مربی منشوری است و از ادامه مذاکره با او صرفنظر کردیم اما چند هفته بعد کریمی با باشگاه گسترش فولاد تبریز توافق کرد و حتی در مسابقات لیگ دسته اول روی نیمکت این تیم نشست.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هیچ وقت بصورت رسمی اعلام نشده این مربیان منشوری هستند و حتی آقای کفاشیان نیز بصورت رسمی این مورد را تایید نکرده است، فکر نمی‌کنم آقای دست نشان مشکلی برای همراهی تیم استقلال اهواز در لیگ دسته اول داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز خاطرنشان کرد: چندی پیش در یکی از رسانه‌ها از قول من مصاحبه‌ای منتشر شد که در آن به موارد مختلفی اشاره شده بود از جمله اینکه باشگاه استقلال اهواز به خاطر این با دست نشان قرارداد امضا نکرد که او یک مربی منشوری است. من این بحث را آنچنان که مطرح شده است، بیان نکردم. متاسفانه آقای دست نشان از اظهارات من ناراحت شده بودند که جا دارد این مورد را اصلاح کنم تا سوتفاهمات برطرف شود.