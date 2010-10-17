فعالیت گروههای انحرافی در کشور به نقطه هشدار رسیده است

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در حاشیه جلسه انجمنهای اولیا و مربیان برتر استان لرستان در سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروههای انحرافی متاسفانه چه به صورت گروهی و چه به صورت تشکیلاتی فعالیتهای خود را در سطح جامعه گسترش داده اند.

وی با بیان اینکه این گروهها متاسفانه در استان و در کشور فعال شده اند، یادآور شد: فعالیت این گروهها هشداری برای همه است که این امر مواظبت اولیا و مربیان را می طلبد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این هشدار جدی است، ادامه داد: بعضیها در قالب گروههایی در کمین جوانان و دانش آموزان هستند و من نسبت به فعالیت این گروهها به همه دست اندر کاران امر آموزش و پرورش هشدار می دهم.

توسعه فعالیت گروههای انحرافی در استانهای شیعه نشین

وی یکی از توطئه ها و نقشه های شوم این گروهها را فعالیت در استانهای 100 درصد شیعه نشین دانست و یادآور شد: چون این افراد به این نتیجه رسیده اند که با ترفندهای امنیتی نمی توانند کاری از پیش ببرند مسائل تربیتی، آموزشی و اعتقادی را هدف قرار داده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به فعالیتهای هدفمند این گروهها، افزود: متاسفانه این گروهها در برخی استانهای کشور نیز موفقیتهای نسبی را به دست آورده اند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه یک دهه پیش این فرقه ها در استان لرستان اصلا وجود نداشته است، بیان داشت: ولی متاسفانه امروز برخی از این گروهها به صورت خانوادگی در حال فعالیت هستند.

وی یادآور شد: این فرقه های انحرافی با برگزاری کلاسهای آموزشی و توزیع بسته های فرهنگی در راستای انحراف افکار و اعتقادات جوانان حرکت می کنند.

حجت الاسلام میرعمادی به فعالیتهای ائمه اطهار برای مبارزه با فرقه های انحرافی اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروز فرقه ها و گروههای انحرافی برای انحراف جوانان به شدت وارد عمل شده اند.

فرقه های انحرافی به دنبال تخریب مبانی تشیع هستند

وی بیان داشت: این گروهها با برنامه های متعددی که در سطح شهرهای مختلف استان برگزار می کنند به دنبال کشاندن جوانان به دام خود هستند که این امر توجه و مواظبت والدین را می طلبد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر نظارت جدی اولیای دانش آموزان، خاطرنشان کرد: والدین اجازه ندهند فرزندانشان در هر جلسه ای حاضر شوند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: این فرقه های انحرافی به دنبال تخریب مبانی تشیع هستند و فعالیتهایشان را در این راستا پیگیری می کنند.

وی با اشاره به مبارزات امام رضا(ع) با فرقه های انحرافی از جمله فرقه واقفیه، بیان داشت: ایام دهه کرامت و میلاد مسعود این امام همام فرصت خوبی برای آشنایی با اندیشه های ایشان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خواستار اطلاع رسانی در این زمینه شد و افزود: همچنین باید مواظبت جدی از سوی والدین به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.