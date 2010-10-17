استاندار از راه های کوهستانی غرب گلستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جوادمدیرکل راه و ترابری گلستان ظهر یکشنبه در حاشیه این بازدید گفت: با عنایت به توریستی بودن منطقه درازنو و جهان نما و وجود هفت روستا دراین محور اداره کل راه و ترابری اقدام به عملیات راهداری در این محور می کند.

محمد تقی جوان شورابی افزود: این اداره ضمن حفظ آمادگی پرسنل و ماشین آلات در کلیه فصول سال خصوصا فصل سرما و زمستان با توانی مضاعف اقدام به اجرای عملیات راهداری زمستانه با کلیه امکانات و ماشین آلات راهداری در برقراری ایمنی در محور فوق می نماید تا تردد در آن به سهولت و ایمنی برقرار شود.

جواد قناعت استاندار گلستان به اتفاق مدیرکل راه و ترابری گلستان و معاون راه روستایی راه و ترابری گلستان و هیئت همراهی از راهدارخانه درازنو ، پرسنل و ماشین آلات راهداری مستقر در راهدارخانه و پروژه آسفالت محور درازنو و راه های کوهستانی منطقه بازدید کرد.

گلستان پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.