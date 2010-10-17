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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

عملیات اجرایی دو طرح ورزشی در مهدیشهر آغاز شد

عملیات اجرایی دو طرح ورزشی در مهدیشهر آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی دو طرح ورزشی با حضور استاندار سمنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در مهدیشهر آغاز شد.

مدیر کل تربیت بدنی استان سمنان در حاشیه آغاز عملیات اجرایی احداث زمین هاکی مهدی شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این زمین چمن با استفاده از اعتبارات وزارت نفت احداث می شود.

همت هادیان با بیان اینکه زمان اجرای این طرح هشت ماه است، گفت: زمین هاکی مهدیشهر در زمینی به وسعت یک هکتار و اعتبار 10 میلیارد ریال از مصوبات سفر دولت به استان ساخته می شود.

به گفته وی، نیمی از اعتبار ساخت این زمین از طریق اعتبارات وزارت نفت تامین و هزینه می شود.

مدیر کل تربیت بدنی استان سمنان ادامه داد: سالن ورزشی یک هزار نفری مهدیشهر نیز با زیربنای دو هزار و 400 مترمربع در زمینی به وسعت یک هکتار احداث می شود.

هادیان با بیان اینکه این سالن با هزینه هشت میلیارد و 700 میلیون ریال در مدت هشت ماه ساخته می شود، گفت: چهار میلیارد و 700 میلیون ریال آن از محل اعتبارات استانی و مابقی از محل اعتبارات وزارت نفت هزینه می شود.

کد مطلب 1172661

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