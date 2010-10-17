عملیات اجرایی دو طرح ورزشی در مهدیشهر آغاز شد

مدیر کل تربیت بدنی استان سمنان در حاشیه آغاز عملیات اجرایی احداث زمین هاکی مهدی شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این زمین چمن با استفاده از اعتبارات وزارت نفت احداث می شود.

همت هادیان با بیان اینکه زمان اجرای این طرح هشت ماه است، گفت: زمین هاکی مهدیشهر در زمینی به وسعت یک هکتار و اعتبار 10 میلیارد ریال از مصوبات سفر دولت به استان ساخته می شود.

به گفته وی، نیمی از اعتبار ساخت این زمین از طریق اعتبارات وزارت نفت تامین و هزینه می شود.

مدیر کل تربیت بدنی استان سمنان ادامه داد: سالن ورزشی یک هزار نفری مهدیشهر نیز با زیربنای دو هزار و 400 مترمربع در زمینی به وسعت یک هکتار احداث می شود.

هادیان با بیان اینکه این سالن با هزینه هشت میلیارد و 700 میلیون ریال در مدت هشت ماه ساخته می شود، گفت: چهار میلیارد و 700 میلیون ریال آن از محل اعتبارات استانی و مابقی از محل اعتبارات وزارت نفت هزینه می شود.