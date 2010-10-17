2.5 میلیون دانش آموز ابتدایی آموزش مهارتهای زندگی می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سیاپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال این طرح در هر پنج پایه مقطع ابتدایی اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه این طرح پارسال حدود یک میلیون و300 هزار دانش آموز را زیر پوشش داشت، افزود: با استقبال دانش آموزان و رضایت خانواده ها از نتایج رفتار مثبت دانش آموزان از این طرح در خانه، امسال گسترده این طرح افزایش یافته است.

مسئول برنامه ریزی فعالیتهای مکمل دفترآموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: آداب و مهارتهای اسلامی در دانش آموزان، رشد فضایل اخلاقی دانش آموزان ، تکریم شخصیت آنان ویادگیری مهارتهای اساسی با آموزه های دینی از اهداف مهم طرح آداب و مهارتهای زندگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی است.

سیاپوراضافه کرد: پیش بینی می شود این طرح امسال حداقل در حدود 70 درصد مدارس ابتدایی کشور اجرایی شود.

وی ادامه داد: در این طرح همه رفتارهای و جنبه های شخصیتی دانش آموزان سنجیده می شود.

سیاپور با بیان اینکه بیشتر اقدامات آموزش وپرورش در مقطع ابتدایی حول محور پرورشی دانش آموزان ، دوست داشتن دانش آموزان به کلاس ومعلم است خاطرنشان کرد: در صدد هستیم این طرح را در تمامی مدارس ابتدایی کشور تعمیم دهیم.

