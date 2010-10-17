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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

ارائه بن کارتهای ویژه دانشجویان واستادان در نمایشگاه "کتابهای دانشگاهی"

ارائه بن کارتهای ویژه دانشجویان واستادان در نمایشگاه "کتابهای دانشگاهی"

بن کارتهای ویژه دانشجویان و استادان دانشگاه برای اولین‌بار درسومین نمایشگاه "کتابهای تخصصی دانشگاهی" ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر تورانیان عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی همچنین از تخفیف 50 درصدی این نمایشگاه برای کتابخانه‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه تجهیز کتابخانه‌ها به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی‌ است، بیشترین تخفیف را به این مجموعه‌ها اختصاص دادیم.

وی افزود: 25 درصد یارانه نقدی ویژه برای کتابخانه‌ها از سوی ناشران و 25 درصد دیگر را نیز معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خریداران ارائه می‌کند.

 تورانیان دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها را مخاطب دوم این نمایشگاه  دانست و گفت: امسال برای نخستین بار در نظر داریم تخفیف  ویژه‌ای را برای این قشر از مخاطبان در نظر بگیریم.

عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی تصریح کرد: امیدواریم این نمایشگاه که تجربه دو دوره برگزاری را دارد، امسال نیز بتواند به مخاطبان خود خدمات لازم را ارائه کند و به مهمترین هدف خود که تامین و تجهیز کتاب کتابخانه‌های دانشگاهی سراسر کشور است بیشتر تحقق بخشد.
 
سومین نمایشگاه "کتابهای تخصصی دانشگاهی" از 11 تا 17 آبان سال جاری در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1172665

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