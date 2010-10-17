به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در نشست ظهر امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال در مورد صحبت‌های اخیر علی سعیدلو که گفته است یک مربی بزرگ خارجی جهت حضور قدرتمند ایران در مسابقات جام جهانی 2014 استخدام شود، گفت: قطعا صحبت ایشان از این نظر است که هیچ گونه محدودیت مالی برای استخدام مربی بزرگ وجود ندارد و مسائل مالی دلیلی برای عدم موفقیت تیم‌ها نخواهد بود.

وی در واکنش به خبرنگاری که گفت "طرح این صحبت‌ها به نوعی کشیدن صندلی از زیر پای قطبی نیست؟"، اظهار داشت: من با قطبی صحبت کردم و به ایشان تاکید کردم با قوت و قدرت کارش را تا جام ملت‌ها ادامه دهد ایشان هم مسائل منطقی را می پذیرد زیرا قراردادش تا پایان جام ملت‌هاست و عملکردش در نهایت به سود آینده فوتبال ایران و خودش خواهد بود.

رئیس فدراسیون فوتبال در این خصوص اضافه کرد: خود قطبی نیز می گفت شاید بعد از جام ملتها نمانم و برای مدتی بروم. آنچه مسلم است قطبی تا پایان جام ملت‌ها با ما قرارداد دارد و این بحثی دو طرفه است و پس از جام ملتها تصمیم می گیریم ایشان بماند یا برود اما باید تاکید کنم تا آن مسابقات به طور قاطعانه از تیم بزرگسالان و افشین قطبی حمایت خواهیم کرد. پس از جام ملت‌ها قطعا با قطبی مذاکره خواهد شد و پس از آن در مورد ادامه همکاری فدراسیون با ایشان صحبت خواهیم کرد.

کفاشیان در مورد دلایل ناکامی تیم جوانان اظهار داشت: در نشست امروز کمیته فنی علی دوستی در خصوص دلایل نتیجه نگرفتن تیم جوانان توضیحاتی را ارائه کرد. یکسری ایرادهای فنی هم در تیم جوانان وجود داشت، بازیکنان ما جوانتر از تیم های دیگر بودند و موارد حاشیه‌ای کوچک دیگری که آنها در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت. قطعا این نتایج هشداری برای سایر تیم‌هاست و باید با بررسی مشکلات شرایط را برای موفقیت تیم‌های دیگر فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه کادر فنی و بازیکنان تیم جوانان تجارب زیادی داشتند اما من علت باخت آنها را نمی دانم، اضافه کرد: از علی دوستی حمایت می کنیم البته نواقصی در تیم جوانان وجود دارد که باید برطرف شود. ما سعی می کنیم با رفع مشکلات تیم جوانان، شرایط را برای ادامه فالعیت دوستی در این تیم فراهم آوریم.

کفاشیان در خصوص انتخاب سرپرست تیم فوتبال جوانان که به نظر می رسید در مسابقات قهرمانی آسیا نتوانسته است وظایفش را به نحو احسن انجام دهد، تصریح کرد: سرپرست فردی است در خدمت سرمربی تیم نه اینکه سرمربی در خدمت سرپرست باشد. ما گفته بودیم سرپرست‌ها باید آنچه سرمربی تیم می خواهد را انجام داده و هیچ چیزی کم نگذارند اما مواردی هم به سرمربی و کادر فنی باز می گردد که باید برای موفقیت تیم آنها را زیر نظر بگیریم.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران با بیان اینکه حضور امیر قلعه‌نویی بار کمیته فنی را افزایش داده است، افزود: من از حضور همه مربیان در کمیته فنی فدراسیون فوتبال استقبال می کنم حتی قصد دارم مربیان خارجی بزرگی را برای حضور در جلسات این کمیته دعوت کنم تا از تجارب آنها استفاده کنیم و ضمن ارزیابی عملکرد کادر فنی تیم‌های مختلف‌مان توسط این مربیان خارجی، کادرهای فنی تیم‌های ملی بتوانند از تجربه‌، توانایی‌ها و مباحث فنی مطرح شده توسط این مربیان به بهترین شکل استفاده کنند.

کفاشیان با بیان اینکه از چند مربی خارجی برای حضور در این جلسات دعوت شده اما هنوز قطعی نیست، اظهار داشت: به عقیده من کمیته فنی هنوز 20 درصد توانایی و کارش را انجام نداده است آنها باید مسابقات را ببینند و کامل آنالیز کنند و تحلیل های خود را به مربیان ارائه داده و در صورتی که منطقی باشد مربی باید آن را انجام دهد که در صورت عدم انجام آن را توبیخ کند اما قطعا در آینده کمیته فنی با برنامه ها و هدفگذاری هایی که داریم بیشتر و بهتر می تواند به فوتبال کمک کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از بازیکنانی نظیر، دایی، مهدوی کیا و هاشمیان که تجربه حضور در مسابقات معتبر جهانی و لیگ های مطرح اروپایی را دارند برای حضور در نشست کمیته فنی دعوت می شود اظهار داشت: ما از کریم باقری به عنوان نماینده ورزشکاران دعوت کردیم. دو سه جلسه آمدند و دیگر نیامدند ابراهیم زاده هم به دلیل فشردگی بازیهای ذوب آهن از حضور در این جلسه عذرخواهی کرد اما قطعا ما از حضور بزرگان فوتبال در این جلسات استقبال می‌کنیم زیرا به سود آینده فوتبال خواهد بود.

وی در خصوص اینکه احتمال دارد با توجه به اشتباه کمک داور دیدار استقلال و پرسپولیس که به ضرر پرسپولیس تمام شد باز هم از داوران خارجی استفاده شود تاکید کرد: نه ما چنین تصمیمی نداریم و در مسابقات آینده هم از داور ایرانی استفاده می کنیم. البته قضاوت این بازی توسط داوران ایرانی باعث می شود کم کم این بازی عادی تر شده و آنها بهتر بر آن قضاوت کنند.

خبرنگاری پرسید آیا شما با عنایت صحبت کرده اید که گل پرسپولیس درست بود یا نه، کفاشیان گفت: من با عنایت صحبت کرده ام و وی گفت گل آفساید بود اما کمک داور می توانست آن را نگیرد که این مسئله به مدیریت بازیکنان در کنار زمین باز می گردد.

خبرنگاری پرسید آیا حضور قلعه نویی در کمیته فنی به خاطر این است که این مربی کمتر از فدراسیون انتقاد کند، کفاشیان در پایان در این خصوص گفت: حضور قلعه نویی در نشست کمیته فنی به خاطر انتقادهای وی نبود بلکه تجربه ایشان در تیم های باشگاهی و ملی دلیل دعوتشان به این کمیته بود البته طبق نظر قلعه نویی باشگاه در خصوص در اختیار گذاشتن بازیکنان این تیم به تیم های ملی نظر نهایی را می دهد و قلعه نویی تنها نظراتش را در خصوص وضعیت در برنامه های تیم های ملی ارائه می کند.