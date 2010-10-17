18هزار معلول در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است

قباد مبشری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: از این تعداد حدود شش هزار و 200 نفر تحت پوشش این سازمان هستند و به طور ماهیانه مستمری دریافت می کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون نرخ معلولیت در این استان کمتر از سه درصد می باشد و این استان بالاترین نرخ معلولیت را در کشور داراست.

مبشری اظهار داشت: 15 مرکز نگهداری شبانه روزی معلولین جسمی، حرکتی و ذهنی در این استان فعالیت می کند که حدود 400 معلول دراین مراکز نگهداری می شوند.

وی یادآور شد: همچنین چهار مرکز نگهداری از سالمندان در این استان در حال فعالیت می باشند که در مجموع به 180 سالمند خدمات رسانی می نمایند.

مبشری عنوان کرد: سه مرکز شبانه روزی و یک مرکز ویزیت در منزل نیز نزدیک به 250 بیمار روانی مزمن را تحت پوشش قرار داده اند.

مدیرکل بهزیستی استان همچنین بیان داشت: طی شش ماه گذشته نزدیک به شش هزار نفر از خدمات توانبخشی این سازمان در زمینه های آموزشی، حمایتی، پرداخت تسهیلات و کمک های موردی بهره مند شده اند.

مبشری شناسایی زمینه اشتغال معلولین و زمینه سازی برای اشتغال آنان در جامعه و استفاده از سهمیه سه درصدی استخدام معلولین را از جمله برنامه های این سازمان برای اشتغال معلولین استان عنوان کرد.