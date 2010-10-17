76 تن انواع موادمخدر در کرمان کشف شد

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی استان کرمان در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر طی یک سال گذشته 76 تن انواع مواد مخدر را کشف کرده اند.

وی تصریح کرد: در جریان عملیاتهای مختلف پلیس برای مقابله با قاچاقچیان نیز 20 شرور به هلاکت رسیده اند و 27 شرور دستگیر شده اند.

رئیس پلیس کرمان با اشاره به انهدام شش باند مافیایی قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: طی این مدت قاچاق مواد مخدر سنتی از مرزهای شرقی چهار برابر افزایش یافته است.

سردارچناریان عنوان کرد: نیروی انتظامی کرمان با جدیت با پدیده قاچاق مواد مخدر مبارزه می کند و تاکنون نیز صدها شهید در این راستا تقدیم انقلاب کرده است.

وی با هشدار به خانواده ها گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که میزان آگاهیهای جامعه در خصوص عواقب اعتیاد به خصوص در نسل جوان افزایش یابد.

سردارچناریان ادامه داد: متاسفانه میزان آگاهی نسل جوان در خصوص موادمخدر صنعتی پائین است و این در حالی است که این مواد بسیار خطرناک و اعتیاد آور هستند.