ورزشگاه میانرود شیراز همچنان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کل تربیت بدنی فارس ظهر یکشنبه در جریان حضور در جلسه شورای شهر شیراز بیان کرد: مهمترین مشکل پروژه های عمرانی در شیراز کمبود زمین است.

علیرضا گرامی در خصوص همکاری بیشتر شهرداری و تربیت بدنی استان گفت: کمبود زمین در شیراز مشکلی است که می تواند با کمک شهرداری این کلانشهر برطرف شود.

مدیر کل تربیت بدنی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم تکمیل پروژه های بزرگ ورزشی در شیراز به ورزشگاه 50 هزار نفری میانرود، یادآور شد: پیگیریهای لازم جهت واگذاری این مجموعه به استان صورت گرفته و مسئولین شرکت تجهیز نیز آمادگی خود را برای تفویض اختیارات به ارگانی دیگر غیر از تربیت بدنی اعلام کرده است.

گرامی در بخشی دیگر از سخنان خود یادآور شد: رسالت تربیت بدنی فراهم کردن زمینه های رشد جسمی و فرهنگی تمامی مردم جامعه است که در این راستا برنامه های راهبردی تربیت بدنی استان تدوین شده است.

وی تصریح کرد: توجه به ویژگیهای مناطق مختلف استان یک اولویت است که در این خصوص باید با توجه به پتانسیلهای مناطق، زمینه های رشد ورزشی برای مردم فراهم شود.

مدیر کل تربیت بدنی استان فارس افزود: با توجه به چشم انداز و با اجرای برنامه استراتژیک مدیریت ورزش فارس، این استان در سال 93 رتبه اول ورزش کشور را کسب خواهد کرد.

در ادامه جلسه زین العابدین عرب عضو شورای شهر شیراز با اشاره به ضعف عملکرد ورزش استان گفت: فارس و شیراز به هیچ عنوان دارای جایگاه مناسبی در ورزش کشور نیست و هرکس که خلاف این گفته را مد نظر دارد باید ثابت کند.

وی با اشاره به اینکه شورای ورزش استان فارس باید عملکرد بهتری داشته باشد، افزود: امکانات ورزشی شیراز در حد ظرفیتها و توانایی هایش نیست.