دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط و پیش‏فرضهای یک گفتگوی اصیل فلسفی گفت: در چنین گفتگویی اولاً طرفین دغدغه احراز حقیقت را دارند و قصدشان از گفتگو فروکوفتن رقیب و یا به تعبیر قدمای ما اسکات حق نیست. در چنین شرایطی، گفتگو صبغه جدلی پیدا نمی‏کند و غایت گفتگو واقعاً تحری حقیقت است.

وی افزود: در گفتگوی اصیل، افراد نسبت به هم گشوده‏اند و این آمادگی، توانایی و ظرفیت را دارند که نقد شوند و پاره‎ای از پیش فرضها، مبانی و مبادی‎ای که به آن باور دارند به چالش کشیده شوند.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ادامه داد: در یک گفتگوی اصیل فلسفی افراد ملتزمند که برای مدعیات خود حتماً دلایلی ارائه کنند و بنابراین صرف بیان مدعیات کفایت نمی‎کند. به بیان دیگر طرفین باید تا آنجا که می‏توانند هم ادله را دقیقتر وهم دایره مدعا را محدودتر کنند و پای مدعا را به اندازه گلیم دلیل دراز کنند. قرار نیست که در یک گفتگو از نقطه "الف" که لزوماً از پیش مشخص شده است، شروع کنیم و به نقطه "ب" که آن هم از پیش مشخص است، برسیم، بلکه در مسیر گفتگو و تعاملی که شکل می‏گیرد، ممکن است پاره‎ای از پیش فرضها، مفروضات و ادله ما تغییر کنند یا مخدوش بودنشان آشکار شوند.

این پژوهشگر فلسفه تحلیلی در ادامه تصریح کرد: چه بسا بر خلاف آن چه که فکر می‏کردیم مسیر گفتگو ما را به سمتی بکشاند که از پیش مشخص نبوده است. پس اگر در یک گفتگو طرف مقابل من نشان داد که دلیل من دلیل موجهی نیست، آنگاه من باید برای آن مدعا دلیل دیگری ارائه کنم و مادامی که دلیل موجهی برای مدعای خود نداشته باشم، نمی‏توانم آن مدعا را موجه بدانم.

دباغ سپس تفاوت میان یک گفتگوی فلسفی با گفتگوهایی را که در سایر عرصه‎ها رخ می‎دهند، این چنین توصیف کرد: این دو نوع گفتگو از این حیث متفاوتند که موضوعشان با هم فرق دارد. نکاتی که ذکر کردم شاید - به تعبیر امروزیها- در تفکر نقادانه، اصولی باشند که در همه گفتگوها باید مد نظر ما باشند.

وی افزود: ممکن است برخی از گفتگوها و تأملات فلسفی از سنخ واگویه‏ها و دغدغه‏های اگزیستانسیالیستی باشند که نوع یا جنس آنها متفاوت است. البته باید توجه داشت که ما در حال حاضر از گفتگویی آرمانی سخن می‏گوییم و فلسفه از این حیث فیلسوفانی مانند سقراط داشته است که چنین گفتگوهایی را انجام می‏داده‏اند. اما ما همواره دلبستگیها، احساسات و عواطفی داریم که به طور ناخودآگاه در گفتگوهای ما تأثیر می‏گذارند.

این محقق و مترجم فلسفه در مورد نقش همایش روز جهانی فلسفه در گسترش گفتگوی فلسفی گفت: نکاتی که عرض کردم در گفتگوهای فلسفی‏ای هم که در چنین همایشهایی به وجود می‏آیند، صادق است. همایش روز جهانی فلسفه یا محافل فلسفی این امکان را فراهم می‏کنند که اهل فلسفه یکدیگر را ببینند و فضایی ایجاد شود که با هم به گفتگو بپردازند و از آراء یکدیگر بهره‏مند شوند، چرا که در چنین گفتگوهایی است که می‏توان به مجموعه‏ای از معتقدات منقحتر دست یافت.