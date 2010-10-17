پیشرفت 87 درصدی بازوهای تخلیه و بارگیری بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی دائمی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه بازوی تخلیه و بارگیری راه آهن پالایش بندرعباس در جمع خبرنگاران با اعلام پیشرفت 87 درصدی این پروژه بیان داشت: این پروژه در ابعادی از جمله اجرای استراکچر دو طبقه جهت نفت کوره و نفت گاز، لوله کشی و نصب کامل 108 بازوی بارگیری "top loading" برای نفت کوره و 54 عدد برای نفت گاز، نصب 108 عدد پلکان متحرک، عملیات نصب 108 عدد بازوی تخلیه "bottom loading"، تعریف شده است.

رئیس خدمات فنی و مهندسی پالایش نفت بندرعباس ادامه داد: ایستگاه مذکور قادر است روزانه طی 24 ساعت، حدود 12 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی از جمله نفت گاز و نفت‌کوره را از مبادی مهم دریافت و یا ارسال نماید.

دائمی هدف از اجرای این پروژه را افزایش ضریب ایمنی و ایجاد شرایط استاندارد برای عملیات تخلیه و بارگیری، جلوگیری از اسراف مواد نفتی درسطح سایت، دسترسی ایمن اپراتورها به بالای مخزن با نصب طبقه دوم استراکچر و پلکان متحرک، تقویت روشنائی سایت جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری در شب و کاهش قابل توجه زمان حین تخلیه و بارگیری عنوان کرد.