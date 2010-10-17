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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

دائمی:

پیشرفت 87 درصدی بازوهای تخلیه و بارگیری بندرعباس

پیشرفت 87 درصدی بازوهای تخلیه و بارگیری بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس خدمات فنی و مهندسی پالایش نفت بندرعباس گفت: پروژه بازوهای بارگیری و تخلیه در ایستگاه راه آهن در شرکت پالایش نفت بندرعباس از پیشرفت 87 درصدی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی دائمی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه بازوی تخلیه و بارگیری راه آهن پالایش بندرعباس در جمع خبرنگاران با اعلام پیشرفت 87 درصدی این پروژه بیان داشت: این پروژه در ابعادی از جمله اجرای استراکچر دو طبقه جهت نفت کوره و نفت گاز، لوله کشی و نصب کامل 108 بازوی بارگیری "top loading" برای نفت کوره و 54 عدد برای نفت گاز، نصب  108 عدد پلکان متحرک، عملیات نصب  108 عدد بازوی تخلیه "bottom loading"، تعریف شده است.

رئیس خدمات فنی و مهندسی پالایش نفت بندرعباس ادامه داد: ایستگاه مذکور قادر است روزانه طی 24 ساعت، حدود 12 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی از جمله نفت گاز و نفت‌کوره را از مبادی مهم دریافت و یا ارسال نماید.

دائمی هدف از اجرای این پروژه را افزایش ضریب ایمنی و ایجاد شرایط استاندارد برای عملیات تخلیه و بارگیری، جلوگیری از اسراف مواد نفتی درسطح سایت، دسترسی ایمن اپراتورها به بالای مخزن با نصب طبقه دوم استراکچر و پلکان متحرک، تقویت روشنائی سایت جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری در شب و کاهش قابل توجه زمان حین تخلیه و بارگیری عنوان کرد.

کد مطلب 1172672

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