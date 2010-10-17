تمبری از چهره اودری هپبورن 606 هزار دلار فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی یک ورق شامل 10 قطعه تمبر از چهره اودری هپبورن در فیلم "معما" ساخته استنلی دانن در این حراجی به فروش رسید.



شان فرر پسر مل فرر بازیگر قدیمی که ریاست بنیاد کودکان اودری هپبورن را بر عهده دارد ضمن اعلام شگفت‌زدگی خود از فروش این تمبر کمیاب اعلام کرد دو سوم از مبلغ فروش تمبر به بنیاد متبوع او تعلق می‌گیرد که صرف آموزش کودکان نیازمند در آفریقا می‌شود. یک سوم باقی مانده نیز در اختیار سازمان یونیسف در آلمان قرار می‌گیرد.



14 میلیون نسخه از این تمبر در سال 2001 در آلمان منتشر شد اما از آنجا که پسر هپبورن به دلیل تغییراتی که در تصویر ایجاد شده بود از پرداخت حقوق کپی رایت خودداری کرد، اداره پست آلمان نیز تصمیم گرفت این تمبرها را نابود کند.



در این حراجی کفش باله اودری هپبورن و تابلویی از چهره او نیز به فروش رسید. در کارنامه بازیگری این بازیگر فقید نقش‌آفرینی در فیلم‌هایی چون "صبحانه در تیفانی" و "بانوی زیبای من" به چشم می‌خورد.

