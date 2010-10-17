وحید طالب لو که روز شنبه در تمرینات استقلال شرکت نکرده بود، صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: غیبتم در تمرین روز شنبه با هماهنگی آقای نظری بود و امروز هم در نشستی با آقای فتح الله زاده شرایطم در استقلال را بررسی کردم.

دروازه بان جوان آبی پوشان خاطرنشان کرد: نشست بسیار خوبی با آقای فتح الله زاده داشتم و از عصر امروز هم در تمرینات استقلال شرکت می کنم و تمام تلاشم را خواهم کرد تا به آنچه مد نظر کادر فنی است دست پیدا کنم و مهره قابل اتکایی برای استقلال باشم.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو روز شنبه به دلیل آنچه ناراحتی از نیمکت نشینی عنوان شده بود، در تمرینات استقلال شرکت نکرد که این غیبت حرف و حدیث های زیادی را پیرامون این بازیکن جوان و کم حاشیه بوجود آورده بود.