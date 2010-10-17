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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

تولید برق در نیروگاه شهید بهشتی لوشان 10 درصد افزایش یافت

تولید برق در نیروگاه شهید بهشتی لوشان 10 درصد افزایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نیروگاه شهید بهشتی لوشان از افزایش 10 درصدی تولید برق در این نیروگاه خبر داد.

صفائی پورجمال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نیروگاه با هفت هزار و 685 ساعت و 30 دقیقه کارکرد در سه ماهه دوم امسال، 616 هزار و 692 مگاوات ساعت برق تولید کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزابش نشان می دهد.

وی ادامه داد: برای این میزان تولید، 198 میلیون و 415 هزار متر مکعب گاز و سه هزار لیتر گازوئیل مصرف شده است.

نیروگاه 360 مگاواتی لوشان دارای دو واحد بخار با ظرفیت اسمی 240 مگاوات ساعت و دو واحد گاز با ظرفیت اسمی 120 مگاوات ساعت است و در کیلومتر 90 جاده رشت - قزوین واقع شده است.

کد مطلب 1172678

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