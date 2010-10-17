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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

هشت هزار مدرسه قرآنی در کشور احداث شد

هشت هزار مدرسه قرآنی در کشور احداث شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیرآموزش و پرورش از روند سریع و رو به رشد تحولات در آموزش و پرورش خبر داد و گفت:هشت هزار مدرسه قرآنی جهت ایجاد تعامل محله و مدرسه در کشور راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد غفاری ظهر یکشنبه در جمع فرهنگیان گرگان افزود: ایجاد مجتمعهای آموزشی، توجه به ورزش و تندرستی و پرورش جسم وروان دانش آموزان، گوشه ای از تحولات بنیادین در آموزش و پرورش است.

وی با تبریک هفته پیوند اولیا و مربیان گفت: محور توسعه جامعه، آموزش و پرورش هستند که اساس آن دانش آموزان و معلمان هستند.
 
غفاری از داشتن دانش آموزانی مستعد وکوشا در مدارس ابراز خرسندی کرد و گفت: امروز درهای نفوذ ناپذیرعلوم پیشرفته به دست همین دانش آموزان و جوانان باز شده، نسلی که باعث افتخار و سرافرازی ایران اسلامی در عرصه های جهانی و بین المللی است.
 
عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز تقارن هفته پیوند با دهه کرامت را به فال نیک گرفت و گفت: مهمترین  و اصلی ترین رکن پرورش دانش آموزان در ابعاد دینی، پرورشی و علمی خانه و مدرسه هستند چرا که دانش آموزان ابتدا با پرورش در دامان خانه و والدین رشد می کنند و سپس باورود به مدرسه تحت تاثیر ذهن و افکار معلمان و هم سالان خود قرار می گیرند.
 
وی از اصول اساسی و مورد توجه اولیاء و مربیان سخن به میان آورد و گفت: توجه به شناخت کودک و شناسایی نیازهای او، هدفدار بودن فعالیتهای خانه و مدرسه و از همه مهمتر حساسیت و توجه ویژه بر باورهای دینی و مذهبی کودک از جمله راهکاره ای اساسی و تاثیرگذار است که والدین و معلمان باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.
کد مطلب 1172681

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